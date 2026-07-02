美国加州定5月17日为「李小龙日」 史上首位华裔获此殊荣

李小龙（Bruce Lee）在美国文化中被视为打破种族刻板印象的先驱、亚裔美国人文化的奠基者以及全球流行文化ICON。为了表彰其深远的文化贡献，据代表旧金山的加州州议员马特．哈尼（Matt Haney）办公室表示，加州州长纽森（Gavin Newsom）于周二（6月30日）下午签署法案，正式将每年的5月17日定为「李小龙日」。

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基金会盼推全州自愿活动

李小龙的女儿、李小龙基金会首席执行官李香凝发表声明指出，这项荣誉证明了其父亲作为文化桥梁的持久遗产。

李小龙在美国被视为文化巨星与功夫英雄。美联社

她表示，从在李小龙哲学思想中找到自信的年轻人、到在银幕上看到自己身影的家庭，以及从其自律教诲中汲取力量的运动员，李小龙的影响至今依然深远。该基金会与各亚裔美国人组织希望，未来每年都能在加州全境开展文化展览、公共活动及课堂教学等自愿纪念活动。

州议员哈尼在声明中盛赞李小龙是加州优秀人才的缩影。他指出，在亚裔美国人经常于银幕缺席或被刻板印象化的年代，李小龙帮助了几代人看到自己以力量和尊严的形象出现。

辍学专注武术教学

李小龙于1940年在美国出生，其家庭当时正随粤剧团在当地巡回演出，他因此获得美国出生公民权。数月后全家返回香港，李小龙在港成为童星并开始研习武术。1959年他重返美国，两年后入读华盛顿大学，主修戏剧，并副修哲学与心理学，随后辍学专注于武术教学。

返港成一代巨星

20世纪60年代，李小龙在好莱坞发展，最著名的角色是在电视剧《青蜂侠》中饰演「加藤」。然而，当时制片厂多要求他出演带有种族刻板印象的角色，且其片酬远低于白人同行。

李小龙随后返回香港发展，凭借《唐山大兄》和《精武门》等代表作成为一代武术电影巨星。1973年7月20日，李小龙在香港猝逝，享年32岁。

