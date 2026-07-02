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特朗普痛斥民主党让出巴拿马运河 警告绝不容中国控制水道

即时国际
更新时间：12:10 2026-07-02 HKT
发布时间：12:10 2026-07-02 HKT

自美国总统特朗普重返白宫以来，曾多次提及巴拿马运河，甚至暗示可能动用军事力量从巴拿马手中收回该水道，以遏制中国在当地的影响力。特朗普（Donald Trump）于周三（7月1日）出席西奥多．罗斯福（Theodore Roosevelt）总统图书馆的揭幕仪式，并再次警告绝不容许中国控制巴拿马运河。

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运河对美国举足轻重

在揭幕仪式期间，特朗普与由AI模拟的罗斯福展开对话。AI版罗斯福对其表示：「总统每天都要面对大多数人看不到的风暴，但只要你保持冷静，记住国家利益至上，就能渡过难关。」

当谈及该运河的管理权时，特朗普批评当年民主党以1美元将运河移交巴拿马的「愚蠢」决定，并强调巴拿马多年来因此赚取了巨额资金。他重申运河对美国具有极高的战略价值，并扬言：「现在中国试图控制巴拿马运河，而我们不会坐视不理。」

中方：泛政治化与泛安全化

对此，中国外交部早前曾作出回应，批评美方惺惺作态、四处造谣抹黑，并将港口营运问题泛政治化与泛安全化。

外长王毅周二（6月30日）与美国国务卿鲁比奥通电话。王毅表示，中美构建建设性战略稳定关系符合两国与国际利益，双方应秉持平等、尊重、互惠精神，落实两国元首共识。他特别强调，台湾问题牵一发动全身，敦促美方务必慎之又慎对待涉台事务。
 

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