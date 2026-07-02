俄情侣潜攀443米纽约帝国大厦塔尖 单膝求婚宣扬和平终双双被捕

近年，有不少极限运动员与网红，频频藉惊险举动宣示理念，如今纽约地标亦成为舞台。路透社报道，一对来自俄罗斯的冒险艺术家（Adventure Artist）情侣，于周三（7月1日）攀上美国纽约地标帝国大厦的塔尖，展示一幅呼吁世界和平的巨型横幅，并疑似在现场进行求婚。两人随后被纽约警方拘捕。

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俄罗斯情侣登上帝国大厦塔尖，展示和平横幅和示爱。美联社

俄罗斯情侣登上帝国大厦塔尖，展示和平横幅和示爱。美联社

报导指出，这对情侣当时身穿黑衣并蒙面，潜登高达443米的纽约帝国大厦塔尖，并拉起一幅写有「当爱的力量战胜了对权力的爱，世界便会迎来和平」的黑底白字横幅。有目击者透露，男子随后在塔尖单膝跪地向女友求婚，两人继而相拥亲吻。

纽约警方发言人事后向法新社证实，涉事两人已被拘捕，过程中没有发生意外，亦无人员受伤。目前调查工作仍在进行，具体指控仍待确定。

帝国大厦虽然设有观景台供公众游览，但严禁游客攀爬至更高处。过去曾有零星试图攀爬该建筑的事件，目前仍未清楚这对男女是如何成功登上塔尖。



冒险艺术家是指将探险精神、大自然或未知挑战融入创作的艺术家。