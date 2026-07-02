Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄情侣潜攀443米纽约帝国大厦塔尖 单膝求婚宣扬和平终双双被捕

即时国际
更新时间：11:26 2026-07-02 HKT
发布时间：11:26 2026-07-02 HKT

近年，有不少极限运动员与网红，频频藉惊险举动宣示理念，如今纽约地标亦成为舞台。路透社报道，一对来自俄罗斯的冒险艺术家（Adventure Artist）情侣，于周三（7月1日）攀上美国纽约地标帝国大厦的塔尖，展示一幅呼吁世界和平的巨型横幅，并疑似在现场进行求婚。两人随后被纽约警方拘捕。

相关新闻：也门「蜘蛛侠」︱为揾食零防护攀120米火山口 失手直坠高温硫磺湖死亡︱有片

俄罗斯情侣登上帝国大厦塔尖，展示和平横幅和示爱。美联社
俄罗斯情侣登上帝国大厦塔尖，展示和平横幅和示爱。美联社
俄罗斯情侣登上帝国大厦塔尖，展示和平横幅和示爱。美联社
俄罗斯情侣登上帝国大厦塔尖，展示和平横幅和示爱。美联社

报导指出，这对情侣当时身穿黑衣并蒙面，潜登高达443米的纽约帝国大厦塔尖，并拉起一幅写有「当爱的力量战胜了对权力的爱，世界便会迎来和平」的黑底白字横幅。有目击者透露，男子随后在塔尖单膝跪地向女友求婚，两人继而相拥亲吻。

纽约警方发言人事后向法新社证实，涉事两人已被拘捕，过程中没有发生意外，亦无人员受伤。目前调查工作仍在进行，具体指控仍待确定。

帝国大厦虽然设有观景台供公众游览，但严禁游客攀爬至更高处。过去曾有零星试图攀爬该建筑的事件，目前仍未清楚这对男女是如何成功登上塔尖。

冒险艺术家是指将探险精神、大自然或未知挑战融入创作的艺术家。

最Hit
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
时事热话
22小时前
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
家居装修
6小时前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
生活百科
19小时前
世界杯2026｜比利时奇迹反胜塞内加尔！2分38秒内入两球逼和 125分钟入12码。路透社
世界杯2026｜比利时奇迹反胜塞内加尔！2分38秒内入两球逼和 125分钟入12码
足球世界
5小时前
62岁黄贯中「断崖式衰老」撞样82岁叶振棠？  面上疑现老人斑兼法令纹深  网民：老得太快
62岁黄贯中「断崖式衰老」撞样82岁叶振棠？  面上疑现老人斑兼法令纹深  网民：老得太快
影视圈
16小时前
香港公务员据报赴台旅游被查出有台湾籍 遭控逃避兵役获判无罪
香港公务员据报赴台旅游被查出有台湾籍 遭控逃避兵役获判无罪
即时中国
12小时前
星岛申诉王 | 失业两个月 夫打3份散工养家 妻嫌生活拮据 要求夜晚做多份
星岛申诉王 | 港男失业日做3份兼职仍拮据 全职妻拒辞工人：夜晚炒多份散
申诉热话
4小时前
袁嘉敏「低胸落到肚脐」疑真空上阵  上围汹涌澎湃超震撼  跟「P图海报」合照落差极大？
袁嘉敏「低胸落到肚脐」疑真空上阵  上围汹涌澎湃超震撼  跟「P图海报」合照落差极大？
影视圈
18小时前
黄日华爱做演唱会嘉宾唱歌无压力 关礼杰携妻女现身爆曾志伟因工缺席
05:40
黄日华爱做演唱会嘉宾唱歌无压力 关礼杰携妻女现身爆曾志伟因工缺席
影视圈
14小时前