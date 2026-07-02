塔利班新法允许童婚「沉默即同意」 联合国斥合理化歧视女性

阿富汗塔利班政权近日颁布有关离婚程序的新法令，由于当中多项条款被指变相承认童婚，引来联合国、人权组织及法律学者的强烈批评。新法例允许监护人为未成年人安排婚姻，且并未设立最低结婚年龄限制。

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离婚须得丈夫同意

今年4月，塔利班最高领导人阿洪扎达（Hibatullah Akhundzada）颁布了一项关于夫妻司法分居的新法令，当中列出了12个可解散婚姻的理由。

虽然在条文表面上，某些条款似乎为女性提供了寻求法庭协助的途径，但在实际操作中，每条路径都受到男性权力的阻碍，包括必须获得丈夫的同意、法官的裁量权、证人的证词，或是男性亲属的权力。法令甚至规定，即使在虐待或疏忽照顾的情况下，若未经丈夫同意，法官和仲裁员仍不得批准离婚。

美国全国公共广播电台（NPR）随后补充，根据塔利班司法部颁布的新法令，第五条规定儿童的男性监护人有权为未成年人安排婚姻，相关婚姻契约将被视为合法；新法虽规定这些儿童达到青春期后可向法庭申请宣布婚姻无效，但仅限于极少数的特定情况。此外，法令第七条更允许，若已进入青春期的处女对婚事保持沉默，将直接被视为同意婚事。

新法未设最低适婚年龄

联合国阿富汗援助团秘书长副特别代表加尼翁（Georgette Gagnon）指出，这项法令使歧视女性的制度进一步合理化。若结合此前限制女童受教育及女性参与公共生活的措施，将进一步巩固一套剥夺阿富汗妇女与女童自主权、机会及司法救济渠道的体制。

阿富汗人权律师兼「人权观察」研究员阿巴西（Fereshta Abbasi）表示，阿富汗旧有的民法典规定女童适婚年龄为16岁，在父母同意下可在15岁至16岁之间结婚。

然而新法令却完全没有列明任何最低年龄限制。她批评，此法律赋予男性极大权力，几乎剥夺了女性所有的法律保护，同时违反了《消除对妇女一切形式歧视公约》和《儿童权利公约》。

女性被禁踏足法律界

事实上，自塔利班于2021年重新掌权后，便禁止女性在法律系统工作，女律师及女法官均被排除在外，导致女性在面对家庭暴力或强迫婚姻时更难寻求法律援助。新法令虽然允许儿童在进入青春期后向法院申请撤销婚姻，但并未明确界定「青春期」的定义；此外，相关申请还需要证人支持，且女性前往法院时必须有男性监护人陪同，令司法救济过程困难重重。

经济危机加剧童婚

除了法律保护倒退外，阿富汗女童失学问题及当地的经济危机也加剧了童婚的风险。报导指出，估计有近85%的阿富汗人正处于艰难求生的边缘，部分家庭为了取得男方支付的「聘金」以维持生计，因而更早安排女儿结婚。「阿富汗妇女历史转型运动」创办人之一萨伊（Roqia Saee）批评，塔利班将童婚纳入正式的法律结构，只会使其得以延续并进一步扩大。

有媒体引述联合国报告报道，自2021年8月塔利班重新掌权以来，该组织已颁布超过470项法令、指示和命令，其中79项专门针对妇女和女孩。

