特朗普政府宣布不续签《美墨加协定》 10年终止倒数 北美供应链添变数

美国总统特朗普政府正式拒绝按原定机制续签《美国－墨西哥－加拿大协定》（USMCA），意味这项北美自由贸易协定将进入为期10年的重新谈判期，甚至不排除改以双边协议取代三边机制，为北美供应链及全球市场增添不确定性。这项决定亦与特朗普第一个任期亲自推动并形容为「美国史上最佳贸易协议」的立场形成鲜明对比。

《美墨加协定》于2020年7月1日正式生效，取代实施逾20年的《北美自由贸易协定》（NAFTA），按协议规定，三国须于生效6周年（即今年）共同检讨，并决定是否延长协议16年。若未能达成共识，协议仍会维持有效至2036年，但其后须每年进行一次检讨，直至三方达成新共识或协议届满。

特朗普曾形容《美墨加协定》是美国有史以来最公平的贸易协议。美联社

美国贸易代表格里尔（Jamieson Greer）发表声明表示，美国不同意按现有形式续签《美墨加协定》，因此协议不会获得续期。路透社

美国总统特朗普政府正式拒绝按原定机制续签《美国－墨西哥－加拿大协定》。路透社

美国贸易代表格里尔（Jamieson Greer）发表声明表示，美国不同意按现有形式续签《美墨加协定》，因此协议不会获得续期。

他指，美方将继续与加拿大及墨西哥合作，处理协议存在的缺失，以及美国与两国持续扩大的贸易逆差问题。他透露，美国将按计划于7月20日当周与墨西哥展开新一轮双边谈判。

白宫高级官员表示，特朗普最关注的是美国对墨西哥及加拿大的货物贸易逆差持续扩大，认为《美墨加协定》未能达到重新平衡北美贸易、带动制造业回流美国的目标，因此希望透过「联合检讨」（Joint Review）机制重新修订协议内容，确保新协议符合「美国优先」政策。

消息指出，美方正研究提高汽车原产地规则，要求在北美生产的汽车增加美国零部件比例，同时堵塞中国企业利用北美供应链享受协定优惠待遇的漏洞。

特朗普于第一个总统任期内退出《北美自由贸易协定》，并主导谈判《美墨加协定》，更曾形容新协议是「美国有史以来最公平、最平衡、最有利的贸易协议」。然而近年他多次批评协议未能改善美国贸易逆差，并表明倾向以关税作为保护本土产业的主要工具。

报道指，加拿大及墨西哥则倾向维持三边自由贸易框架。

加拿大负责美加贸易事务部长勒布朗（Dominic LeBlanc）表示，加方将致力维护并完善这项全球最成功的自由贸易关系之一，希望协议最终能延长16年。加拿大总理卡尼（Mark Carney）则表示，加拿大的首要目标是与美国及墨西哥达成一份「新的、更完善的协议」，并愿意继续磋商。

墨西哥经济部长埃布拉德（Marcelo Ebrard）则表示，墨西哥相信三国之间不存在无法解决的重大分歧，将在维护本国汽车产业利益的前提下，回应美方关切，推动谈判取得进展。

根据布鲁金斯学会（Brookings Institution）统计，自《美墨加协定》2020年生效以来，北美三国商品贸易总额已由约1.07万亿美元增至2024年逾1.63万亿美元。