伊朗局势︱阿曼拟向霍峡船只收服务费 称属「自愿模式」

《纽约时报》引述知情人士透露，尽管美国公开反对，伊朗与阿曼仍在推动一项计划，拟向通过能源要道霍尔木兹海峡的船只收「服务费」。阿曼称付费采取「自愿模式」；但伊朗官员坚称，付费机制属「强制性」。

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美伊在多哈举行间接会谈

伊朗官员与区域外交官员透露，阿曼近日正式向美国和西方盟友提出船只通行霍峡的「服务费」收费方案。熟悉美方立场的知情人士透露，美国谈判代表已收到阿曼的提案，将与阿曼官员讨论。

由于商船长期航行的中央主航道附近存在水雷风险，船只不得不改走其他替代路径，一条是靠近阿曼的南部航线，另一条则是靠近伊朗的北部航线。

知情人士透露，这份方案主要参考马六甲海峡和新加坡海峡模式，由私人基金负责收取「自愿性捐款」，并提供安全导航服务，因此提案中的收费采取「自愿模式」；不过，另一名伊朗官员坚称，付费机制属「强制性」。伊朗媒体昨日报道，一艘货柜船近日未按指定航线航行，在霍峡搁浅，因相关海域较浅水。

外交界消息人士称，美国和伊朗官员昨日（7月1日）在卡塔尔首都多哈，通过卡塔尔和巴基斯坦两国作为斡旋方，举行间接会谈。会谈重点围绕落实美伊谅解备忘录，内容包括解冻伊朗被冻结资产，以及确保霍峡海上安全等主要议题。美伊代表团没有面对面会晤，由斡旋方居中协调。美国总统特使威特科夫和特朗普的女婿库什纳，已于6月30日与卡塔尔高官会晤。

伊朗订于7月4日至9日，在德黑兰、库姆、马什哈德以及伊拉克部分城市，为已故最高领袖哈梅内伊举行系列悼念和告别活动。官方通报， 30多个国家官员表示出席德黑兰的仪式。