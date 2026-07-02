欧洲热浪｜西班牙上月逾千人死 73%人口曾受高温健康威胁

西班牙刚过去的6月酷热异常，官方数据显示，全国上月有1,029宗超额死亡个案可归因于高温，是自2015年以来6月份录得最多相关死亡的一次。

西班牙国家气象局（AEMET）表示，上月平均气温较正常水平高出摄氏3.2度，成为自1961年有纪录以来第二热的6月，仅次于2025年6月。当地一连5日受热浪侵袭，部分地区气温突破摄氏40度。

卫生部每日死亡监测系统MoMo数据显示，6月高温相关死亡人数达1,029人，反映极端天气对公共健康构成严重威胁。6月23日热浪高峰期，全国约3,570万人、即约73%人口曾暴露于高温健康风险之下，其中38%面对高风险。

气象局指出，自1975年以来，西班牙共录得12次6月热浪，其中一半发生在过去10年。自1961年有纪录以来，最热的13个6月全部出现在21世纪。

AEMET发言人德尔坎波表示，数据反映热浪愈来愈频繁地在初夏出现，时间更早、影响更广。

当局又指，6月1日至30日期间，全国多个地方气象站共打破165项最高气温纪录，包括145项月度纪录及20项历来纪录；最低气温亦有225项高温纪录被打破，包括180项月度纪录及45项历来纪录。

气象局形容，今夏首轮热浪在西班牙北部尤其异常，不但强度高，而且持续时间长、影响持久。

欧盟气候监测机构同时表示，6月21日全球海洋表面平均温度升至摄氏20.86度，打破同期纪录，较2023年及2024年纪录再高0.1度。机构警告，海洋表面持续高温或改变天气模式，增加风暴、极端暴雨及洪涝风险，并对海洋生态、渔业及沿海经济造成压力。