美国解除Anthropic顶级AI模型出口管制 惟仍须配合审查

美国政府6月12日以国安为由，禁止外国人使用人工智能（AI）开发商Anthropic最先进的AI模型Fable 5与Mythos 5，Anthropic干脆把这两款模型下线。到6月30日(本周二)，Anthropic再宣布，商务部已解除对这两款顶级模型的出口管制。商务部长指Anthropic已同意主动侦测、处理相关安全风险，并在发现任何恶意活动时通知政府。

美国忧受中俄攻击

美国政府担心推动AI热潮与巨额投资的先进AI模型，可能遭中国、俄罗斯或其他国家军事与情报单位滥用，近来加强审查新AI模型发布，试图辨识潜在国安威胁。Anthropic于6月12日接获出口管制命令后，随即停止提供Mythos 5与Fable 5模型，包括美国用户在内的所有用户，都不能使用。

到周二，Anthropic称，在实施安全防护后，出口管制现已解除，「我们将从明天开始恢复服务」。根据路透所见信函内容，商务部长卢特尼克通知Anthropic，政府已解除出口管制措施，出口Mythos及Fable模型不再需要取得许可。

卢特尼克说，Anthropic已同意主动侦测并处理与这些模型相关的安全风险，与美国政府密切合作制定Mythos、Fable及未来模型的发布规范与标准，并在发现任何恶意活动时通知政府。