伊朗局势｜特朗普：美伊谈判顺利  推进伊朗无核化取得良好进展

美国总统特朗普（Donald Trump）证实，美国与伊朗于当地时间周三（2日）在卡塔尔举行新一轮会谈，并形容会谈「进展顺利」。他表示，美伊官员进行了一次「非常好的会晤」，又称伊朗无核化进程取得良好进展。

特朗普向传媒表示，美国与伊朗持续就落实早前签署的谅解备忘录展开接触，双方在卡塔尔举行的最新一轮磋商气氛良好，对推进伊朗无核化进程持审慎乐观态度。

特朗普证实，美国与伊朗于当地时间周三（2日）在卡塔尔举行新一轮会谈。美联社

有知情人士透露，今次美伊技术性会谈采取间接谈判方式，由卡塔尔及巴基斯坦担任斡旋方，双方代表并无直接面对面磋商。

消息指出，会谈主要围绕落实美伊谅解备忘录，重点包括解冻伊朗被冻结海外资产、确保霍尔木兹海峡海上航运安全，以及推进双方后续合作安排等议题。

消息人士又表示，特朗普女婿库什纳（Jared Kushner）及美国中东问题特使威特科夫（Steve Witkoff）当日曾与卡塔尔首相会面，就相关安排交换意见，但两人并无参与具体技术谈判。

另一方面，路透社报道，伊朗副外长率领由外交部、中央银行及农业部代表组成的代表团，在卡塔尔出席伊朗、卡塔尔及巴基斯坦三方会议，检视美伊临时协议的执行情况，并商讨下一阶段合作细节。