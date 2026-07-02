委内瑞拉7.5级地震｜增至2295死逾1.12万伤　全国哀悼7天　

委内瑞拉上周三傍晚发生7.2及7.5级地震，官方最新公布，死亡人数已增至2,295人，另有逾11,200人受伤，搜救及灾后安置工作仍在持续进行，当局预料伤亡数字仍有可能进一步上升。代理总统罗德里格斯（Delcy Rodríguez）宣布，全国由当地时间周三（1日）傍晚起哀悼7天，向地震遇难者致哀。

委国政府表示，现时已调动超过2.6万名军警、消防及救援人员参与搜救、医疗及灾民安置工作，另有逾1.7万名义工投入后勤支援，协助分发物资、照顾灾民及维持避难中心运作。

当局又指，自地震发生以来，全国已录得超过780次余震。虽然余震的强度及出现频率均有所下降，但仍提醒民众切勿掉以轻心，避免进入受损建筑物，并密切留意官方发布的最新防灾资讯。

代理总统罗德里格斯宣布，全国由周三傍晚6时起展开为期7天的全国哀悼。她透过社交平台表示，政府向所有遇难者家属及受灾民众致以最深切慰问，并承诺会继续全力推进搜救、善后及灾后重建工作。

委内瑞拉于上周遭两次强烈地震接连侵袭，大量住宅、酒店及公共设施倒塌，多个沿海城镇受灾严重，成为当地近百年来最严重的地震灾难之一。目前国际救援队伍仍在灾区搜寻生还者，当局亦持续安置灾民及提供人道援助。