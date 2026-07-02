世界杯2026｜墨西哥40年来首闯16强 百万球迷狂欢逼爆致3人窒息亡

2026世界杯32强赛事周二（6月30日）上演东道主墨西哥对厄瓜多尔大战，墨西哥最终以2:0取胜，历来首次在主办世界杯期间晋级淘汰赛16强，亦是球队自1986年以来首次赢得世界杯淘汰赛赛事。全国球迷疯狂庆祝，墨西哥城逾100万人涌上街头，惟狂欢最终演变成悲剧，3人因人群挤压窒息死亡，另有多人受伤。

据英国广播公司（BBC）及路透社报道，墨西哥城卫生部门于7月1日表示，大批球迷于比赛结束后涌往市中心改革大道（Paseo de la Reforma）及独立天使纪念碑（Angel of Independence）一带庆祝胜利，由于人潮极度挤迫，造成3人窒息死亡，包括一名19岁女子、一名44岁男子及一名48岁女子。

卫生部门表示，急救人员先后在改革大道附近不同地点发现3名失去知觉人士，即场进行心肺复苏及高级急救，再送院抢救，其中两人送院前已告不治，另一人其后于医院伤重身亡。当局确认3人均死于窒息，其身份已由家属确认。

墨西哥城政府表示，超过100万名球迷涌上街头庆祝，主要集中于独立天使纪念碑周边及改革大道，全长逾两公里的道路早前已封闭，并设置多个大型直播屏幕供球迷观赛。

路透社引述消息人士报道，事故疑因现场有人燃放烟火，引发人群恐慌，大批球迷争相走避，部分人跌倒后遭后方人潮践踏及挤压，最终酿成伤亡。

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网上流传影片显示，独立天使纪念碑附近人山人海，不少球迷被困在人潮中无法移动，随着人群不断推挤摇晃，现场秩序大乱。另有片段显示，有球迷互相殴斗，亦有人跌倒在满布汽水罐、酒瓶、泡沫及酒液的路面上。

54岁家庭主妇帕特里西娅表示，虽然为墨西哥胜出感到高兴，但认为部分球迷庆祝过火，「自由有界线，不能因自己的欢乐影响别人。」

墨西哥城市长布鲁加达（Clara Brugada）向死者家属致以最深切慰问，并承诺未来数天将向受影响家庭提供协助。她亦呼吁球迷以负责任、互相关怀及尊重他人的方式庆祝胜利。

墨西哥总统辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）表示，总检察长办公室已介入调查事件起因，政府亦将全面检讨世界杯余下赛事的群众管理措施，评估是否需要进一步加强安全安排。

墨西哥近月每场世界杯赛事均吸引大批球迷聚集，当局早前已在比赛日实施禁酒令，并增加大型直播屏幕数目及扩阔屏幕之间距离，希望分散人流。不过，今次仍因人潮过于密集而发生致命意外。

墨西哥凭今场胜仗晋级16强，下一圈将迎战英格兰。