Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜墨西哥40年来首闯16强 百万球迷上街狂欢3人窒息亡

即时国际
更新时间：03:17 2026-07-02 HKT
发布时间：03:17 2026-07-02 HKT

2026世界杯32强赛事周二（6月30日）上演东道主墨西哥对厄瓜多尔大战，墨西哥最终以2:0取胜，历来首次在主办世界杯期间晋级淘汰赛16强，亦是球队自1986年以来首次赢得世界杯淘汰赛赛事。全国球迷疯狂庆祝，墨西哥城逾100万人涌上街头，惟狂欢最终演变成悲剧，3人因人群挤压窒息死亡，另有多人受伤。

据英国广播公司（BBC）及路透社报道，墨西哥城卫生部门于7月1日表示，大批球迷于比赛结束后涌往市中心改革大道（Paseo de la Reforma）及独立天使纪念碑（Angel of Independence）一带庆祝胜利，由于人潮极度挤迫，造成3人窒息死亡，包括一名19岁女子、一名44岁男子及一名48岁女子。

卫生部门表示，急救人员先后在改革大道附近不同地点发现3名失去知觉人士，即场进行心肺复苏及高级急救，再送院抢救，其中两人送院前已告不治，另一人其后于医院伤重身亡。当局确认3人均死于窒息，其身份已由家属确认。

墨西哥城政府表示，超过100万名球迷涌上街头庆祝，主要集中于独立天使纪念碑周边及改革大道，全长逾两公里的道路早前已封闭，并设置多个大型直播屏幕供球迷观赛。

路透社引述消息人士报道，事故疑因现场有人燃放烟火，引发人群恐慌，大批球迷争相走避，部分人跌倒后遭后方人潮践踏及挤压，最终酿成伤亡。

相关新闻：世界杯2026︱日本女主播拍街头气氛 国民球迷借机「咸猪手」遭狠批

网上流传影片显示，独立天使纪念碑附近人山人海，不少球迷被困在人潮中无法移动，随着人群不断推挤摇晃，现场秩序大乱。另有片段显示，有球迷互相殴斗，亦有人跌倒在满布汽水罐、酒瓶、泡沫及酒液的路面上。

54岁家庭主妇帕特里西娅表示，虽然为墨西哥胜出感到高兴，但认为部分球迷庆祝过火，「自由有界线，不能因自己的欢乐影响别人。」

墨西哥城市长布鲁加达（Clara Brugada）向死者家属致以最深切慰问，并承诺未来数天将向受影响家庭提供协助。她亦呼吁球迷以负责任、互相关怀及尊重他人的方式庆祝胜利。

墨西哥总统辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）表示，总检察长办公室已介入调查事件起因，政府亦将全面检讨世界杯余下赛事的群众管理措施，评估是否需要进一步加强安全安排。

墨西哥近月每场世界杯赛事均吸引大批球迷聚集，当局早前已在比赛日实施禁酒令，并增加大型直播屏幕数目及扩阔屏幕之间距离，希望分散人流。不过，今次仍因人潮过于密集而发生致命意外。

墨西哥凭今场胜仗晋级16强，下一圈将迎战英格兰。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
时事热话
15小时前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操力设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操力设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
23小时前
珍惜生命︱自杀南韩女消防员遭欺凌细节曝光 15个月内陪酒24次被要求坐两男长官中间
珍惜生命︱自杀南韩女消防员遭欺凌细节曝光 15个月内陪酒24次被要求坐两男长官中间
即时国际
7小时前
62岁黄贯中「断崖式衰老」撞样82岁叶振棠？  面上疑现老人斑兼法令纹深  网民：老得太快
62岁黄贯中「断崖式衰老」撞样82岁叶振棠？  面上疑现老人斑兼法令纹深  网民：老得太快
影视圈
9小时前
非份之罪丨剧情神似「Save Lily」？吴启华演「魔鬼父亲」 禁锢亲女改编自2015年真事
非份之罪丨剧情神似「Save Lily」？吴启华演「魔鬼父亲」 禁锢亲女改编自2015年真事
影视圈
12小时前
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
生活百科
12小时前
Trader Joe’s遭入禀指控收据显示印信用卡号码过长，赔5800万港元和解。 X
Trader Joe&#039;s｜收据印信用卡号码过长愿赔5800万 每位顾客料可领800港元
即时国际
9小时前
世界杯2026｜卡尼梅开二度 英格兰惊险反胜刚果。路透社
世界杯2026｜卡尼梅开二度 英格兰惊险反胜刚果
足球世界
3小时前
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
2026-06-30 10:45 HKT
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
生活百科
2026-06-30 16:25 HKT