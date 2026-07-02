Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

罕有南极恐龙化石藏抽屉被遗忘 40年后意外「出土」 发现者未及见证成果离世

即时国际
更新时间：03:17 2026-07-02 HKT
发布时间：03:17 2026-07-02 HKT

一块被遗忘在抽屉数十年的化石，近日竟被证实是极为罕见的南极恐龙化石。英国科学家重新检视馆藏时，意外发现这块1985年在南极采集的骨骼，原来属于一条长颈草食性泰坦巨龙类恐龙（Titanosaur）的尾骨。由于南极恐龙化石极为罕见，研究人员形容这项发现为了解史前南极生态提供了重要线索，可惜当年采集化石的地质学家已于2020年离世，未能亲眼见证研究成果。

美联社报道，这块化石于1985年在南极詹姆斯罗斯岛（James Ross Island）考察期间，由当时任职英国南极勘察局（British Antarctic Survey）的地质学家汤姆森（Mike Thomson）采集。

当时汤姆森主要负责绘制当地岩层地图，并采集海洋爬虫类化石，以协助地层年代研究。他将这块骨骼初步记录为一种大型爬虫类化石，其后一直存放于馆藏之中，几乎被人遗忘。

直到早前，即事隔四十年后，英国南极勘察局古生物学家埃文斯（Mark Evans）重新整理馆藏时，注意到这块骨头与一般海洋爬虫类有所不同，怀疑可能属于恐龙。

研究团队其后详细分析骨骼形态，并与已知的泰坦巨龙类恐龙化石作比对，最终确认这是一块属于长颈草食性泰坦巨龙类恐龙的尾骨。研究成果已于6月29日刊登在《波兰古生物学报》（Acta Palaeontologica Polonica）。

研究人员估计，化石主人身长约7米，在泰坦巨龙家族中体型并不算大，相信死亡时仍属幼年个体。至于死因则未有定论，科学家推测，恐龙死后尸体沿海岸漂流，最终沉入海底，被泥沙掩埋，历经数千万年形成化石。

共同参与研究的伦敦自然史博物馆古生物学家巴雷特（Paul Barrett）表示，今天的南极被厚厚冰层覆盖，所以难以发现恐龙化石。但其实，在恐龙生活的白垩纪时期，当地其实气候温暖，遍布森林。他说：「那是一个与我们今天所认识的南极截然不同，而且宜居得多的地方。」

研究团队指出，随着近年电脑扫描及影像分析技术大幅进步，科学家如今可以深入研究骨骼内部结构，从而获得过去无法取得的资讯，也令这块尘封多年的化石重新展现科研价值。

令人惋惜的是，当年发现化石的汤姆森已于2020年离世，未能亲眼见证自己的发现最终被确认为珍贵的恐龙化石。

埃文斯表示：「如果汤姆森今天仍然在世，知道事情的真相，一定会感到非常高兴。」

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
时事热话
15小时前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操力设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操力设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
23小时前
珍惜生命︱自杀南韩女消防员遭欺凌细节曝光 15个月内陪酒24次被要求坐两男长官中间
珍惜生命︱自杀南韩女消防员遭欺凌细节曝光 15个月内陪酒24次被要求坐两男长官中间
即时国际
7小时前
62岁黄贯中「断崖式衰老」撞样82岁叶振棠？  面上疑现老人斑兼法令纹深  网民：老得太快
62岁黄贯中「断崖式衰老」撞样82岁叶振棠？  面上疑现老人斑兼法令纹深  网民：老得太快
影视圈
9小时前
非份之罪丨剧情神似「Save Lily」？吴启华演「魔鬼父亲」 禁锢亲女改编自2015年真事
非份之罪丨剧情神似「Save Lily」？吴启华演「魔鬼父亲」 禁锢亲女改编自2015年真事
影视圈
12小时前
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
开冷气迷思｜热到癫回家即开16°C 降温更快？ 家电店发文揭「盲点」： 唔会比 24°C 冻得快 重点要「识得开」
生活百科
12小时前
Trader Joe’s遭入禀指控收据显示印信用卡号码过长，赔5800万港元和解。 X
Trader Joe&#039;s｜收据印信用卡号码过长愿赔5800万 每位顾客料可领800港元
即时国际
9小时前
世界杯2026｜卡尼梅开二度 英格兰惊险反胜刚果。路透社
世界杯2026｜卡尼梅开二度 英格兰惊险反胜刚果
足球世界
3小时前
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
2026-06-30 10:45 HKT
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
生活百科
2026-06-30 16:25 HKT