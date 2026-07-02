罕有南极恐龙化石藏抽屉被遗忘 40年后意外「出土」 发现者未及见证成果离世

一块被遗忘在抽屉数十年的化石，近日竟被证实是极为罕见的南极恐龙化石。英国科学家重新检视馆藏时，意外发现这块1985年在南极采集的骨骼，原来属于一条长颈草食性泰坦巨龙类恐龙（Titanosaur）的尾骨。由于南极恐龙化石极为罕见，研究人员形容这项发现为了解史前南极生态提供了重要线索，可惜当年采集化石的地质学家已于2020年离世，未能亲眼见证研究成果。

美联社报道，这块化石于1985年在南极詹姆斯罗斯岛（James Ross Island）考察期间，由当时任职英国南极勘察局（British Antarctic Survey）的地质学家汤姆森（Mike Thomson）采集。

当时汤姆森主要负责绘制当地岩层地图，并采集海洋爬虫类化石，以协助地层年代研究。他将这块骨骼初步记录为一种大型爬虫类化石，其后一直存放于馆藏之中，几乎被人遗忘。

直到早前，即事隔四十年后，英国南极勘察局古生物学家埃文斯（Mark Evans）重新整理馆藏时，注意到这块骨头与一般海洋爬虫类有所不同，怀疑可能属于恐龙。

研究团队其后详细分析骨骼形态，并与已知的泰坦巨龙类恐龙化石作比对，最终确认这是一块属于长颈草食性泰坦巨龙类恐龙的尾骨。研究成果已于6月29日刊登在《波兰古生物学报》（Acta Palaeontologica Polonica）。

研究人员估计，化石主人身长约7米，在泰坦巨龙家族中体型并不算大，相信死亡时仍属幼年个体。至于死因则未有定论，科学家推测，恐龙死后尸体沿海岸漂流，最终沉入海底，被泥沙掩埋，历经数千万年形成化石。

共同参与研究的伦敦自然史博物馆古生物学家巴雷特（Paul Barrett）表示，今天的南极被厚厚冰层覆盖，所以难以发现恐龙化石。但其实，在恐龙生活的白垩纪时期，当地其实气候温暖，遍布森林。他说：「那是一个与我们今天所认识的南极截然不同，而且宜居得多的地方。」

研究团队指出，随着近年电脑扫描及影像分析技术大幅进步，科学家如今可以深入研究骨骼内部结构，从而获得过去无法取得的资讯，也令这块尘封多年的化石重新展现科研价值。

令人惋惜的是，当年发现化石的汤姆森已于2020年离世，未能亲眼见证自己的发现最终被确认为珍贵的恐龙化石。

埃文斯表示：「如果汤姆森今天仍然在世，知道事情的真相，一定会感到非常高兴。」