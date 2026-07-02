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过火仪式｜印度男失平衡「仆入火坑」身亡 遭火球吞噬全场惊叫

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更新时间：00:16 2026-07-02 HKT
发布时间：00:16 2026-07-02 HKT

印度卡纳塔克邦（Karnataka）发生恐怖意外，刚新婚一年的28岁男子开心返乡，参加传统「Alayi Kuni」过火仪式，在跨越火坑时失平衡，整个人正面仆入火坑，当场掀起大火球，送院不治。

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德瓦拉朱（Devaraju）走入火坑。 X@SumitHansd
德瓦拉朱（Devaraju）走入火坑。 X@SumitHansd

根据印度传媒报道，28岁印度男子德瓦拉朱（Devaraju）去年刚与妻子结婚，平时在门格洛尔生活和工作，为了庆祝「穆哈兰姆节」（Muharram）特地回到位于卡纳塔克邦基迪格哈卢村（Kyadigehalu）的老家，与家人同聚。

德瓦拉朱（Devaraju）左脚失平衡，整个人往前趴。 X@SumitHansd
德瓦拉朱（Devaraju）左脚失平衡，整个人往前趴。 X@SumitHansd

德瓦拉朱老家所在的村庄6月26日举行传统过火仪式「Alayi Kuni」，现场挖出了一条长长的火坑，放满了烧得通红、高温炙热的木炭与火苗。依照当地习俗，信徒必须赤脚或快速跨越火坑，以展现对信仰的虔诚。

现场尖叫连连，镜头乱晃，混乱间拍到有围观者避开火球。 X@SumitHansd
现场尖叫连连，镜头乱晃，混乱间拍到有围观者避开火球。 X@SumitHansd

德瓦拉朱在全场村民欢呼声中上阵，然而刚踩到火第2步就失平衡，整个人趴下去。由于仪式期间，周边泼洒了大量祭祀用的油脂，德瓦拉朱直接遭巨大火球吞噬。全场陷入恐慌乱叫。

德瓦拉朱随即被救出，并送往医院抢救，但因伤势过重，在6月27日不治身亡。

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