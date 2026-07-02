世界杯2026︱日本女主播拍街头气氛 国民球迷借机「咸猪手」遭狠批

6月29日，世界杯淘汰赛日本对阵巴西前，日本富士电视台在美国休斯敦赛场外拍摄两国球迷的打气情景。期间女主播行直接时，突然遭一名身穿金色紧身衣的日本男球迷从后「熊抱」。事件即时惹来日本网民狠批，直斥恶心、性骚扰。

据现场有球迷拍下男子猥亵女主播的情况。影片见，其他人拉开男子后，女主播亦仍强装笑容继续直播。

日本女主播拍街头气氛期间，遭国民球迷借机猥亵。微博@新浪新闻在场

涉案男子亦被起底，疑是日本搞笑艺人江头。据内地传媒报道，江头并非首次作出过火行为。2025年，日本女演员永野芽郁在节目中被当时半裸的江头追逐，当场吓哭。永野芽郁事后表示，自己只是太震惊，不希望此事被过多夸大。江头后来也已录片向对方道歉。