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世界杯2026｜美国安部长庆祝伊朗出局「开心到跳舞」 曾指情报人员扮记者混入代表团赴美

即时国际
更新时间：22:45 2026-07-01 HKT
发布时间：22:45 2026-07-01 HKT

伊朗在世界杯分组赛3战3和出局，未能晋身32强。美国国土安全部长穆林早前指控伊斯兰革命卫队（IRGC），派人混入足球代表队图入境美国，他在得知伊朗出局得表示「开心到想跳舞」；伊朗足协则批评他「心胸狭隘」。

指伊朗从头到尾耍花招

穆林指伊朗「从头到尾都在耍花招」，如今伊朗遭淘汰，他「开心到想跳舞」，因为终于可以依法撤销伊朗队的签证，要求对方立刻离开美国。

美媒早前引述穆林指出，伊朗官员企图带多名革命卫队相关人士入境美国，包括一些从未随国家足球队出行的身份不明人员。其中2人报称是随行记者，但私底下与革命卫队情报单位关系密切；还有一名申请人竟是国际通缉对象。

申报团员包括国际通缉犯

穆林严厉指斥伊朗「从头到尾都在耍花招」。伊朗在赛事中被淘汰后，他表示高兴到「可能哼了一两首歌，甚至开心得想跳舞」，因为可以名正言顺撤销这些人的签证，将他们赶出美国。

穆林透露，美方原本计划让伊朗队在首场比赛前5天入境，但伊朗方面却不断要求提早，最终经过国际足协（FIFA）与美国、墨西哥官员协调，伊朗决定在距离洛杉矶45分钟航程的墨西哥提华纳（Tijuana）设立基地营备战。

一名伊朗足协发言人则回应说，「伊朗人早已习惯了美国官员的不公对待和谎言」，又指穆森「体现出一种狭隘心态，甚至连一支足球队登上世界最大舞台参赛都无法容忍」。

伊朗外交部发言人巴加埃也表示，「一位美国政府部长竟因伊朗队未能晋级而公然喜形于色、手舞足蹈地庆祝，暴露了美方的极度恶意，完全违背了所有的待客之道与国际惯例。」

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