女子跳河消暑遭巨鳄咬甩双臂亡 男友目睹全程崩溃求救

美国佛州发生恐怖骇人的「鳄鱼分尸案」，一名热衷户外运动的31岁女子，周末与男友到国家森林游玩，因天气炎热跳河畅泳消暑。没料到一只3.6米长的巨鳄埋伏在水中，突然跃起将女子两只手臂接连扯断。男友救人不果，歇斯底理地报警救求，最终女子仍因失血过多，在送医途中不治。

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死者克拉克（Brittany Clark）热衷户外运动。 facebook

甫落水即被咬甩手臂

根据《纽约邮报》报道，31岁死者克拉克（Brittany Clark）是一名推土机操作员，私底下热爱重机、枪械与电音派对（Rave）。事发当天，她与男友艾利森（Chance Allison）前往佛州著名的「小大经济国家森林」（Little Big Econ State Forest）游玩。

死者克拉克（Brittany Clark）热衷户外运动。 facebook

男友艾利森（Chance Allison）尽力救人。 facebook

佛州经济河。 佛州橙县环境保护部

两人走到一半跳进一旁的经济河（Econlockhatchee River）中戏水消暑，水深大约到克拉克腰部。没想到她刚入水，旁边一只潜伏已久、身长约3.6米的巨型短吻鳄突然冒出，瞬间将克拉克一只手臂扯断。男友英勇地跟巨鳄搏斗，好不容易抢回断臂，巨鳄却再次张口大咬，将克拉克另一只手臂也几乎扯断。

他崩溃致电911 哭着说：「情况非常糟糕，真的非常糟糕，快点⋯⋯她失血过多⋯⋯我们需要止血⋯⋯」

佛州鱼类和野生动物保护委员会发言人韦伯说，男友尽力将克拉克从鳄鱼嘴里救出来，但克拉克在送院途中，因伤势过重不治。」野生动物官员随后将这只鳄鱼安乐死并斩首，将其头部作为证据保存。