世界杯2026｜NASA局长：若美国赢冠军 将比赛用足球送上月球

为了激励美国踢好世界杯赛事，美国太空总署（NASA）局长艾萨克曼（Jared Isaacman）周二表示，若美国队今年夺冠，会将一个世界杯指定比赛用足球送上月球。艾萨克曼在介绍NASA月球基地计划的活动中说道：「这就是挑战，美国队，加油！」

他提到，1971年，登月太空人谢泼德（Alan Shepard）曾将一支球杆和几颗高尔夫球藏在身上，并在月球上挥了几杆，这件事广为人知。他说：「我们要超越谢泼德，我们要把足球带到那里去。」

NASA早前已经将一个国际足协比赛用球送到国际太空站，纪念美国与墨西哥和加拿大联合举办今届世界杯。

1971年太空人谢泼德在月球表面挥杆。 NASA

不过，根据往绩，美国队赢得世界杯的可能性不大。历史上美国唯一打入4强记录是在1930年乌拉圭世界杯，得到季军；2002年日韩世界杯打入8强已是第二好的表现。

艾萨克曼略带讽刺地指出，球员们要实现「送足球上月球」这一目标，可能会面临艰辛的路，但他表示，「这颗足球足够轻，可以完成这趟旅程」。如果足球真的要踏上月球之旅，它将搭载包括科学仪器在内的有效载荷，作为美国未来几年建造月球基地计划的一部分。