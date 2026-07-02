日本男子暗示杀妻女 斩伤14岁子涉杀人未遂被捕

日本长野县东御市一处住宅发生伦常惨案，一名母亲与12岁的女儿死亡，14岁儿子则遭刀具砍伤。46岁父亲对儿孩谋杀未遂被捕，在问话中暗示母女也是被他杀害。警方正调查案发详细经过。

14岁子负伤向商店求救

周三上午7时15分许，14岁儿子手有刀伤，冲入住处附近一间商店求助，表示「遭到父亲袭击」。

警方接报前往住处确认，发现母亲饭岛瞳（49岁）与就读中一的12岁女儿弦巴倒卧在地，当场确认死亡。警方随即追捕46岁父亲饭岛启辅，中午前在长野市内发现正在驾车行驶的疑凶，以砍伤儿子涉嫌杀人未遂将其逮捕。

邻居指一家四口相处融洽

据指疑犯接受问话时承认犯行，并暗示母女也是被他杀害。他与受害女子已离婚，但维持一家四口同住的生活。

一名住在案发住宅附近的70多岁女邻居对发生案件感到非常脤惊。她表示：「曾见过这一家四口一起洗车、铲雪的样子，看起来相处融洽。」

疑犯在问话期间身体不适，警方暂时将他释放，让他到医院求诊。警方怀疑他在被捕前曾服用某种毒物，计划待他出院后再次拘捕。