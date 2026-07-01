Trader Joe's｜收据印信用卡号码过长愿赔5800万 每位顾客料可领800港元

美国连锁超市 Trader Joe's 卷入一宗集体诉讼，被指收据印出的付款信用卡号码过长，增加了顾客身份被盗的风险。Trader Joe's同意支付740万美元（约5800万港元）和解，在特定期间曾碌卡消费的顾客将有资格获得赔偿。

2019年，一名购物者凯姆（Brian Keim）作为代表，向洛杉矶高等法院提出集体诉讼，指控 Trader Joe's的收据上显示信用卡「前6位和后4位」数字，做法不当。因超市总部位于加州，案件转至加州中区审理。

网上不时有人分享Trader Joe’s收据，图中收据显示信用卡末4码。 Threads@tamihackbarth

2003年当局已通过的联邦《公平和准确信用交易法》（FACTA），商家不可在任何电子打印的收据上，显示超过顾客信用卡或借记卡号码的「末5码」。

Trader Joe's 不承认任何不当行为，且表示没发现任何人因收据问题导致身份被盗用，选择和解是为了避免进一步的诉讼。根据和解协议，凡2019年3月5日至2019年7月19日期间，曾在Trader Joe's商店以信用卡或扣帐卡购物的顾客，只要提交有效索赔表格，均有资格获得赔偿。

今年2月，双方达成了初步的740万美元和解协议，法院尚未批准，预计将在8月10日一场听证会结束后作出裁决。

和解管理人表示，可能受影响的顾客或已收到电子邮件或明信片通知，必须于6月9日前提交索赔申请，才可获得相应的和解金。最终每人可获赔偿金额，将取决于有效索赔的总人数，但据估计，每位符合资格的索赔人可获得102.45美元。

和解网站指出，实际上并非所有商店都打印了显示卡号前6码后4码的收据，「即使在有问题的商店中，也只有极少数交易涉及此类收据」。