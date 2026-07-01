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富士山开山︱山梨吉田、静冈须走路线1/7开放 游客喜迎「御来光」

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更新时间：18:15 2026-07-01 HKT
发布时间：18:15 2026-07-01 HKT

日本富士山登山季开跑，山梨县的吉田及静冈县的须走路线7月1日率先开放。清晨云层间隙清晰地透出「御来光」，辛苦登顶的游客面露喜色。

以往静冈县一侧的3条路线7月10日才开放，但今年起「须走路线」也提前至1日。不过，游客想从6月30日深夜开始登山，以迎接7月1日第一道晨光，则需要从山梨县吉田路线上山。

6月30日富士山开山前夜祭，「手力男命」在吉田路线起点的鸟居用​木槌斩断绳索，象征正式开山。 X@fujisanclimb
6月30日富士山开山前夜祭，「手力男命」在吉田路线起点的鸟居用​木槌斩断绳索，象征正式开山。 X@fujisanclimb

26岁澳州留学生奥巴罗尔（音译）笑著说：「受台风影响，直到最后一刻还在犹豫是否        山。天空放晴感觉很开心。」山顶附近山间小屋的工作人员表示，尽管刚经历地震和台风，登山客比想像中要多。

五合目可无现金支付登山费

山梨县今年起在吉田路线五合目登山口设置两台自助缴费机，用来收取4000日圆（约193港元）入山费以缓解拥堵。山顶区域配置的指导员也改为24小时制。

其他登山路线将于7月10日开启，至9月10日关闭。目前富士山喷发警戒级别为1级，即须「留意是活火山」，但火山口周边无异常活动迹象。若火山口周边限制进入，将升为2级警戒。

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