美国佛州粗心爸误当已送返学 「接放学」惊见2岁儿焗死车内
更新时间：16:06 2026-07-01 HKT
发布时间：16:06 2026-07-01 HKT
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美国佛州一名大懵爸爸以为送了23个月大的儿子上学，准备接放学时才发现原来把儿子遗留在车上，根本没送上学。男被独自留在车上数小时，被发现时已身亡。
涉事家庭子女同校
事发于佛州种植园市（Plantation），当地警察消防于6月29日下午5时39分接报后，赶抵「探索新世界幼儿园」（A World of Discovery Academy）停车场，发现男童已经身亡，随即在涉事车辆周围搭起帐篷，并封锁现场搜证。
报案人是幼儿园负责人诺沃亚（Leslie Novoa），她和孩子父亲一起发现孩子出事，由她报警。她说，「爸爸来接小孩，但抵达停车场后，才发现自己根本没把孩子送上学。」
诺沃亚表示，这个家庭几个孩子陆续在该园就读，死亡男童是家中第3个入学的孩子。「他们是充满爱的家庭，很遗憾发生这种事。」她呼吁所有家长养成习惯，下车时务必回头确认后座。
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