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珠峰地标绿靴子｜躺山上30年身份终确认 印度政府盼今年送回家

即时国际
更新时间：15:08 2026-07-01 HKT
发布时间：15:08 2026-07-01 HKT

留在珠穆朗玛峰山上近30年的著名遇难者「绿靴子」（Green Boots），有望在今年重返故乡，印度政府近日招柬聘请雪巴人启动遗体回收计划，希望将他从海拔逾8,500米的「死亡地带」送回家。计划书亦首度公开「绿靴子」的真正身分，并非外界多年来认定的1996年罹难的尔久（Tsewang Paljor），而是其队友莫鲁普（Dorje Morup）。

绿靴成北坡重要地标

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之所以被称为「绿靴子」，是因为他脚上那双醒目的绿色Koflach登山靴。自1996年在珠峰北坡罹难以来，他的遗体一直蜷缩在距离峰顶仅约350米的一处岩洞内，因位置明显而成为了北坡路线重要地标。许多登山者确认攀登进度时，会透过无线电向基地营回报：「已抵达绿靴子。」

雪巴人回收队公开招标

外界一直以为「绿靴子」是1996年死于峰顶的印度西藏边境警察部队（ITBP）探险队成员帕尔久，但官方从未证实。近日印度政府在一份回收遗体的公开招标文件中指出，经过身分验证，「绿靴子」其实是帕尔久同队另一成员莫鲁普。

根据招标内容，印度政府要求至少由6名曾多次登顶的雪巴向导组队，今年10月前回收遗体并运送至新德里。由于任务地点在海拔8,000米以上的「死亡地带」，氧气浓度仅海平面的约3分之1，导致每一步都极度耗费体力，回收遗体工作充满危险。

遗体达200公斤肢体僵硬

曾多次参与高山遗体回收的雪巴向导江布（Tshiring Jangbu Sherpa）表示，冻结近30年的遗体，连同装备重量可能重达200公斤，且四肢因低温完全僵硬，在冰雪覆盖、地形陡峭的山壁难以拖运。

有时不得不截除无法弯曲的肢体才能顺利回收，「虽然令人心碎，但没有其他办法」。他估计，此次行动成本约15万美元（约118万港元）。

据了解，目前仍有约200具登山者遗体留在珠穆朗玛峰，由于高海拔搬运风险极高，直升机又无法抵达，多数罹难者最终长眠山中。

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