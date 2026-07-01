美国拟禁入口中国逆变器防破坏电网 中方轰泛化国家安全

据美媒消息，特朗普政府目前正起草一项新禁令，拟禁止进口用于将太阳能专案和电池连接到电网的外国逆变器，以防范中国可能利用这些设备破坏美国的电力供应。

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重启措施或受欧盟影响

路透社在6月30日引述五名知情人士报道，美国联邦通讯委员会（FCC）正起草新限制措施，主要针对新型外国逆变器，最快今年内公布。有指，特朗普政府重启措施是受到欧盟委员会推动，欧盟近期已决定在公共资助的能源项目中禁用中国制造的逆变器。不过，消息人士提醒，美方提议仍处于草案阶段，未来仍可能修改或搁置。

路透社分析，此举标志著华盛顿对华技术威胁重新采取谨慎态度。此前因中美关系一度缓和，白宫去年夏天曾搁置了包括逆变器、中国无人机和路由器在内的一系列惩罚性措施。

逆变器（Inverter）的核心作用是将直流电（DC）转换为交流电（AC）。因为大多数家用电器和公共电网使用交流电，而电池或太阳能板只能产生直流电，逆变器就成为两者间不可或缺的桥梁。

中企主导逆变器市场

目前，中国企业（如阳光电源和华为）主导全球逆变器市场，引发西方对电网安全的担忧。路透社去年曾报道，美方专家在部分中国生产的逆变器中，发现了未列明的异常通讯装置。

对此，中国驻美大使馆回应，坚决反对泛化国家安全概念和无理打压中国企业。