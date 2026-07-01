人口贩卖？︱法国二手平台Vinted现离奇交易 物主出售3万欧元公仔：13岁158CM

欧洲知名二手交易平台Vinted近日爆出疑似牵涉儿童人口贩卖丑闻。网民揭发，平台上有卖家以远超市价出售二手玩具，商品描述竟详细列出幼童年龄、身高及外貌等特征。事件在社交平台迅速发酵后，法国司法机构已正式介入调查。

当局介入调查

综合外媒报道，近期网民举报Vinted出现多宗可疑交易。涉事商品虽为二手玩具，定价却高达数千至数万欧元，且描述暗藏疑似儿童的身份特征。例如，一只兔子毛公仔标价1000欧元，描述为「三岁女童、身高91厘米、金发蓝眼、十分听话」；有标价6000欧元的玩具注明「13岁、害羞、焦虑」；一款《哈利波特》公仔更标价3万欧元，提及「13岁、身高158厘米」。网民质疑这是以商品作掩饰，利用暗号进行非法人口贩卖。

随著截图疯传，法国儿童事务高级专员Sarah El Hairy表示，已于6月23日向司法机关通报涉事账号，强调宁可提高警觉，也绝不能让儿童陷入危险，重申网络不应沦为犯罪者的猎场。法国楠泰尔检察官办公室亦证实，已针对事件展开初步调查。

平台反驳：标价或源于收藏价值

Vinted官方随后驳斥指控，表示内部审查未发现任何证据显示相关帖文与贩卖儿童有关。平台解释，描述中的年龄实指玩具适用年龄；天价标价则可能源于收藏价值、议价策略或噱头。部分被点名卖家亦坚称纯粹出售玩具。