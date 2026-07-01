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委内瑞拉7.5级地震︱罹难人数逼近2千 3岁男童困废墟6天奇迹获救︱有片

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更新时间：14:23 2026-07-01 HKT
发布时间：14:23 2026-07-01 HKT

委内瑞拉7.5级地震发生至今已近一周，当局周二（6月30日）表示，灾难已造成1943人死亡。不过在瓦砾堆中也传出好消息，一名3岁男童在受困废墟六天后奇迹获救。

拉瓜伊拉为重灾区

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委内瑞拉3岁男孩被困6天奇迹生还。Ender_Etz@X
委内瑞拉3岁男孩被困6天奇迹生还。Ender_Etz@X

这场搜救行动由约旦救援队实施。3岁的莫兰当天（6月30日）凌晨成功获救，此前他被困在拉瓜伊拉州一栋大楼的废墟之下长达六天。被救出后，他已被转移并接受进一步医疗救治。

影片画面显示，当救援人员发现这名奇迹生还的孩子时，现场全体欢呼雀跃。

拉瓜伊拉州是委内瑞拉地震中受灾最严重的地区。现场画面显示，几名救援人员使用工具小心翼翼地移除瓦砾等杂物，整个挖掘和搜救工作持续了数个小时。莫兰从完全倒塌的建筑物中被救出时，依然保持著意识与呼吸，随后立即被送上救护车，移送往医疗中心接受进一步检查和治疗。

联合国：180万灾民需人道援助

另外，据委内瑞拉国民议会议长豪尔赫．罗德里格斯（Jorge Rodríguez）称，地震发生后，另有10571人受伤，28380人在医院或临时营地接受治疗。联合国儿童基金会估计，地震后约有 180 万人（包括 68 万名儿童）需要人道援助。

6月24日晚，委内瑞拉连续发生7.2级和7.5级地震，造成大规模破坏，数万人失踪。直到周五，该地区再次发生强烈余震，地面剧烈摇晃，惊慌的人们纷纷涌上街头。

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