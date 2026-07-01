927页报表揭特朗普炒币狂赚逾14亿美元 「巧合时机」大手低吸科企电商股

特朗普是美国历史上「在任期间最富有」的总统，据估算，其净资产约在65亿至70亿美元之间。而这名富豪总统的惊人吸金力，在最新官方文件中再次得到证实。美国政府道德事务办公室（U.S. Office of Government Ethics）于6月30日公布特朗普的年度财务申报报告。报告显示，特朗普透过加密货币代币收益获得十多亿美元收入，并持有数百家个别公司的股票。

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期权物业助家族吸金

据美媒《全球广播商业新闻电视台》（CNBC）的报道，特朗普这份2025年度的财务申报报告涵盖了他第二次执政的第一年，共927页。报告显示，特朗普的加密货币相关收入中，包括出售由World Liberty Financial（WLF）发行的代币所得的约5.15亿美元，以及出售WLF控股公司股权所得的6500万美元。

WLF是一间与特朗普有关联的加密货币公司，由特朗普家族成员共同创立，负责发行WLFI治理代币（governance token）与USD1稳定币（stablecoin）。

特朗普同时披露，他从「Celebration Coins」获得了6.35亿美元期权金。彭博资讯报道指出，这笔期权金与特朗普的迷因币事业CIC Digital LLC有关。根据多家媒体整理，特朗普的加密货币去年相关收入合计超过14亿美元。

根据财务申报资料，特朗普的高尔夫球场与俱乐部资产持续带来可观进帐，相关收入超过2.9亿美元。

一日内入货苹果微软辉达

在股票交易方面，规模最大的买进操作发生于2025年8月18日，当天他连续买入苹果、微软及辉达（Nvidia）三家科技巨头的股票，每笔交易金额介乎500万至2500万美元之间。依照美国政府的申报惯例，特朗普持有的股份价值仅以区间呈现，而非披露实际金额，而这些交易是申报文件中规模最大的个别股票交易之一。

CNBC指出，特朗普买入辉达股票的时间点点极具巧合——就在他宣布辉达与超微（AMD）同意将H20晶片销往中国所得的15%，上缴美国政府以换取出口批准的一周之后。至于苹果公司，则刚好在8月6日宣布将在美国额外投资1000亿美元，使规划中的美国投资总额增至6000亿美元。

另外，特朗普于9月23日买入了价值50万至100万美元的亚马逊（Amazon）股票。就在同一天，美国联邦贸易委员会（FTC）指控亚马逊诱导消费者付费加入Prime会员的诉讼，在西雅图联邦法院开庭审理。两天后，亚马逊同意与FTC达成和解，支付10亿美元民事罚款并向估计3500万名消费者退还合计15亿美元，案件随之结案。

坐拥大量金条 获赠超级碗门票

特朗普还申报了来自ABC、CBS、Meta、YouTube及X等媒体公司的法律纠纷和解金，合计超过8600万美元。报告中亦列出多项引人注目的资产，其中包括价值介乎50万至100万美元的金条投资、一座刻画他在宾州巴特勒（Butler）遇刺未遂后高举拳头、价值25万美元的雕像，以及总价值超过37万美元的餽赠，主要为体育赛事门票。

这些门票包括国际足协（FIFA）主席因凡蒂诺（Gianni Infantino）赠送的10张世界杯门票，价值1万5000美元；美式足球（NFL）「新奥尔良圣徒」（New Orleans Saints）班主赠送的10张超级碗门票；终极格斗冠军赛（UFC）执行长怀特（Dana White）赠送的两场UFC赛事各15张门票，以及其他美足、美国职棒（MLB）、美国一级男子篮球锦标赛（NCAA）及高尔夫球赛事的门票。

「名牌」授权赚千万

申报文件还列出多项授权合约，反映出特朗普从政后如何广泛利用自身姓名与政治品牌获利，包括「Trump Watches」授权协议收入470万美元；与歌手格林伍德（Lee Greenwood）合作出版《The Greenwood Bible》的净收入20万8486美元；以及三本书的出版协议收入，分别为59万730美元、189万3965美元及55万2685美元。

申报文件同时指出，手表、球鞋与香水的授权收入，以及2022年募款活动一笔20万美元演讲费的未付余额，先前均「因疏忽」而未有列入特朗普过去的财务申报报告中。

特朗普曾于2022年12月在佛罗里达州那不勒斯（Naples）一场募款活动上演讲，并获得20万美元演讲费。至于他的负债部分，则包括了女作家卡罗尔（E. Jean Carroll）指控特朗普性侵与诽谤案中，法院民事判赔的金额。