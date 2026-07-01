南韩女消防员被揭强逼陪酒24次跳楼亡 调查报告证遭霸凌 17人遭停职

南韩纪录部队体系爆出集体职场霸凌丑闻。南韩光州广域市一名年仅29岁的女性消防员，疑因长期不堪上级长官的职权骚扰及强迫陪酒文化困扰，于去年10月跳楼身亡，事件惊动南韩总统李在明颁布彻查令。据韩媒报道，最新调查证实，该名女消防员生前在短短15个月内，竟被长官强逼参加高达24次的公务及私人饮酒聚会，并被强令充当「陪酒工具」。目前已有17名涉案现职消防官员遭停职处分，另有两名已退休的官员正接受调查。

滴酒不沾却被灌酒 长官强令「坐局长科长中间」

这宗震惊南韩全国的公营部门集体霸凌案，死者为光山消防署的29岁郑姓女消防员，4年前入职。据《朝鲜日报》报道，2024年8月光山消防署换新长官​​，郑女被迫陪酒的情况就开始加剧，在其轻生离世后，光州消防安全本部于去年10月10日提交报告，指她同年6月曾因为感情问题进行过咨询，显然试图将过错归咎给已和她订婚的男友。

郑女未婚夫和家属要求光州消防安全本部展开调查，但一直被置之不理，直到遗属今年5月前往消防厅陈情、事情闹大后才开始有转机。至6月11日，南韩国务调整室依照总统李在明的指示，就事件展开全面监察调查。

据韩媒报道，调查报告揭露，郑女作为消防公务体系中相对弱势的女性，在短短15个月的任职期间内，被多名男性长官以职权施压，实质强迫出席了24场大小酒局。在部分场合上，她更被要求一口气喝完高浓度的混合酒精饮料。

此外，她还被要求坐在男性主管身旁，例如被指示「坐在站长和科长中间」或「坐在科长旁边」，甚至还要为上级准备私人活动、跑腿办事等，长期承受不合理对待。

郑女于去年10月3日跳楼轻生后，家属曾多次向其所属的光山消防署提出真相调查要求。国务调整室的调查揭露，光山消防署当时仅进行了「形式上」的内部调查，最后更得出「未发现异常」的结论。

根据6月11日至24日的调查结果，国务调整室已对光山消防署下达命令，对17名涉及不当行为的消防人员从严惩处，并要求进一步调查2名负有管理责任、已退休的消防人员。

而光州消防本部亦发布最新官方消息，当局已于25日正式向17名相关责任人签发停职命令。这批官员中，6人来自光州消防本部、9人来自光山消防署、2人来自最高层级的消防厅本部。目前，这17名涉案官员已被即时解除职务、禁止出勤并中断勤务。另有两名已退休的高官正接受调查。

光州消防本部表示，一旦收到国务调整室的完整最终报告，将立即召开人事惩戒委员会，依据各人情节之严重程度，正式启动撤职等的纪律处分程序。