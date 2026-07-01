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美国最高法院扩总统撤官权力 另划红线保联储局：官员不得随意撤换

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更新时间：08:25 2026-07-01 HKT
发布时间：08:25 2026-07-01 HKT

美国联邦最高法院周一（6月29日）发布多项裁决，其中一项是认可总统特朗普可基于任何理由解雇独立监管机构的官员，形同扩大总统权力；但同时另一项裁决则明确维护联储局的独立性，认为储局官员不能被随意撤换。

解雇监管机构官员须充分理由

在特朗普开除联邦贸易委员会（FTC）民主党籍女委员斯洛特一案，9名大法官以6比3允许这项解雇案。斯洛特常抵触特朗普的施政方向。但另一项特朗普开除联储局女理事库克的案件，大法官则以5比4裁定特朗普不能依未获证实的房贷诈欺指控而解职库克，也不能不给库克答辩机会。

《华盛顿邮报》指出，在斯洛特案中，大法官形同推翻已有近百年的历史惯例，这惯例赋予国会制衡力量，规定总统必须有充分理由才能解雇独立监管机构官员。首席大法官罗伯茨在多数意见书中写道，FTC行使的是行政权，必须受最高行政首长控制。该裁决等于认可保守派人士主张，即总统应对行政部门拥有不受限制的权力，影响层面涉及20多名联邦机构首长。

而在库克案里，大法官则阻止总统对美国央行拥有更大控制力。罗伯茨写道，若接受政府立场，形同允许总统在任何时间、基于任何理由撤联储局理事，且事前毋须通知、事后也没有任何司法监督，恐使「须有正当理由才能解职」的保障机制形同具文。

罗伯茨更指出，若允许总统随意解雇储局理事，将损及央行在不受政治压力下制订政策的能力，而这正是国会当初赋予储局独立地位的核心原因。这项裁决意味着库克案发还下级法院重审期间，库克仍可留任原职数月甚至数年。

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