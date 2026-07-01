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南韩国会通过任命韩圣淑为国务总理 即日就任

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更新时间：08:09 2026-07-01 HKT
发布时间：08:09 2026-07-01 HKT

南韩国会于周二（30日）召开全体会议，正式表决通过由总统李在明提名、现任中小风险企业部长官韩圣淑出任新一任国务总理的任命议案。尽管面临最大在野党国民力量党的集体缺席与强力杯葛，议案最终仍以166票赞成、1票无效的高票结果顺利过关。随后，总统李在明正式向韩圣淑授予任命状，她亦正式就任成为韩国历史上第二位女性国务总理，同时也是李在明政府的第二任总理暨南韩第50任总理。

朝野针锋相对蓝营集体缺席 共同民主党等联手166票通过

综合路透社、韩联社等报道，今次国会全体会议的人事表决掀起朝野激烈交锋。最大在野党国民力量党此前强烈反对此项人事案，坚称韩圣淑并不具备担任国务总理的适当资格，因而于表决当天发动集体退席以示抗议。然而，执政党共同民主党联合祖国革新党、进步党等其余在野阵营共167名议员发动强攻，坚持参加表决，最终在毫无悬念下，以166票赞成、1票无效的压倒性结果顺利通过任命同意案。

记者出身转战科技界 曾任网页巨头Naver首位女CEO

现年59岁的韩圣淑履历相当传奇，拥有深厚的民间企业实务与跨界管理经验。她毕业于淑明女子大学英文系，步入社会之初曾担任过电脑杂志记者。其后，她转战科技网络界，并于2017年打破天花板，成为韩国互联网巨头Naver创办以来的首位女性执行长（CEO）。在掌舵Naver的五年期间，她成功带领这家传统搜寻引擎跨足电子商务、网络内容和平台服务，引领公司版图实现爆发式成长，其卓越的科技战略眼光和危机处理能力备受业界推崇。

李在明政府全力推动AI转型 青瓦台赞兼具创新与务实精神

自总统李在明上任后，随即对这位科技界铁娘子委以重任，先于去年7月破格任命她为主掌国家经济命脉之一的中小风险企业部长官。至今年6月7日，因应前国务总理金民锡请辞，李在明正式提名她为新任总理人选。

韩国总统府（青瓦台）及秘书室早前发布提名消息时特别强调，目前李在明政府正全力以赴推动由创新驱动的经济成长模式，并加速将人工智慧（AI）全面导入经济的各个层面。官方盛赞韩圣淑兼具民间企业的务实精神与开拓性的创新能力，能深度理解并推动国家人工智能大转型的核心任务。

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