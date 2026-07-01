港人家庭游日搭错车获破例相助 却当驾驶室「打卡圣地」乱摸手掣 近铁：危险行为

一个一家三口香港家庭早前赴日旅游时，因大意搭错特急列车，幸获日本近畿日本铁道（近铁）车长网开一面，不仅破例让他们进入驾驶室暂待，更安排列车在原本不停靠的车站临时停车，协助他们转车。然而，可能这对港人夫妇过于兴奋，当场将列车驾驶室当成「打卡圣地」摆拍，甚至一度伸手紧握操作面板的控制手掣。这段「拍摄放题」的影片在网上曝光后，引发当地网民非议。近铁周一（29日）就事件表示遗憾，并提醒其举动属于危险行为。

获近铁破例临时停车解困 港人夫妇于安全重地「拍照放题」

综合日媒《J-CAST News》等报道，事件发生于6月27日早上11时。当时一列由大阪难波开往近铁名古屋的特急列车「HINOTORI」（ひのとり，火鸟号）正在行驶，途中事主一家向车长求助，表示他们原本计划前往奈良，却不慎误上了这班开往名古屋的特急列车。

由于该班「HINOTORI」号特急列车根本不驶经奈良站，按照正常程序事主一家将面临极大不便。然而，车长出于体恤，决定采取极为罕见的权宜之计，破例安排列车在大和八木站临时紧急停车，好让这家人能下车转乘其他列车前往奈良。由于当时驾驶室外并无多余空间容许乘客在行车时站立等待，车长为了安全起见，在列车抵达大和八木站前，特意容许他们进入驾驶室内等候。

港人家庭进入驾驶室后，随即开启「观光打卡」模式不断拍照。网上片段显示，有人在摆拍期间，甚至一度伸手握着列车控制台上的操作操纵杆。近铁调查后指出，当时车长正专注于确认车侧的行车环境，因此在电光火石之间，未能及时察觉到港人乘客擅自触摸控制台的违规情况。

当列车顺利抵达大和八木站后，这家人从驾驶室准备下车，此时男事主意犹未尽，再度拿起手机拍摄妻子和女儿下车的场面。车长目睹后，当场提醒「不要拍照」，这家人随后跟着工作人员离去。

这段本来可以展示日本铁路体贴服务的影片，在网上疯传后，却瞬间演变成公关灾难，大批网民批评涉事港人，指非车长人士在行驶中的列车驾驶室触碰手掣，在日本是违法的。而近铁昨日亦发表官方回应表示遗憾，虽然经过技术核实，事主当时触摸的仪器并未实质干扰到列车的正常运作，但铁路公司认为，乘客擅自触碰控制台，是危险行为。

负责管辖该铁路网络的日本国土交通省近畿运输局安全指导课，在接受媒体查询时则回应表示，每家铁路公司对于乘客坐错车、或在平时不听靠车站临时下车的突发安排，均有其内部不同的处理酌情权。虽然目前日本境内并无特定法例禁止此类破例临时停车，亦无明文立法禁止乘客在特殊情况下进入驾驶室，但当局强调，「各处乡村各处例」，由于火车驾驶室内设有大量牵涉公众行车安全的操作开关与精密仪器，因此从铁路安全角度出发，绝不建议任何铁路公司容许乘客入内，免生事故。