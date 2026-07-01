巴基斯坦补习社冧屋顶 14童丧生

巴基斯坦东部重镇拉合尔发生校园安全惨剧。位于拉合尔卡纳地区（Kahna）的一所私人补习中心，于当地时间周二（30日）下午惊传严重的屋顶坍塌事故，事发时大批年幼学童正在课室内上课，沉重的泥石瓦砾瞬间将数十名师生掩埋。当地官方及医疗机构随后证实，这场「豆腐渣工程」灾难至今已不幸夺去多达14名儿童的宝贵生命，另有至少5至20人受伤送院，其中多人伤势极为危殆。

老旧豪宅私开补习班天花板突崩 搜救人员徒手掘土抬出浴血遗体

事故引发全国震怒，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）与旁遮普省首席部长玛丽亚姆·纳瓦兹（Maryam Nawaz）已紧急下令彻查，警方目前已拘留包括房主及建筑承包商在内的两名关键责任人。

综合当地媒体报道，这宗惨剧发生于拉合尔南部人口稠密的卡纳Nau地区一处名为Basti Eid Gah的住宅区。涉事大厦当时被用作开设一所私人补习中心。事发时，中心内有大约30名年龄介乎4至12岁（亦有消息指5至16岁）的学童，正挤在两个相邻的房间内专心上课。

救援1122组织发言人艾哈迈德（Farooq Ahmed）在现场对记者表示，由于大厦二楼平台当时正在实行违规施工或瓷砖修复工程，工人在屋顶堆放了极为沉重的建筑材料，令原本就脆弱不堪的危楼结构超出负荷。目击者指出，伴随一声巨响，天花板在眨眼间彻底塌陷，将正在上课的学童困在废墟之下。

从电视台直播画面可见，大批身穿制服的救援人员与附近自发的市民，利用铁铲甚至直接用双手，在颓垣败瓦与滚滚黄土中疯狂挖掘，逐一抱出满身鲜血、早已失去知觉的年幼躯体。拉合尔总医院及卡纳医院随后宣布，送院的受困者中有14名儿童因伤势过重，抵达医院时已被证实不治。

屋顶违规施工酿成地狱级人祸 警方逮捕房主与承建商

拉合尔警方在周二晚上7点发布的权威声明中指出，现场的黄金救援工作已经基本结束，目前的焦点已全面转向刑事调查与搜证。警方在初步调查中已采取霹雳手段，正式拘留并逮捕了两名男子，其中包括涉事房屋的房主以及负责现场施工的建筑承包商。

警方声明指，该房屋的部分区域在事发时正处于不合规的违规施工状态，承包商涉嫌采用劣质的「豆腐渣」建筑材料与工艺，是导致这场地狱级人祸的主因。除了遇难儿童外，还有一名30岁的女教师在事故中受重伤，目前仍在医院接受抢救。

基础设施落后危楼遍布 敲响全国警钟

这宗重大校园悲剧震动了巴基斯坦最高权力层。总理夏巴兹·谢里夫随即发表声明，对拉合尔卡纳地区补习中心屋顶坍塌导致的珍贵幼小生命逝去，表达了最深切的哀悼与沉痛之情，并称已指示旁遮普省政府及医疗机构，必须动用一切可能医疗资源，为所有受伤的生还学童提供最高规格的医疗援助与心理辅导。与此同时，旁遮普省首席部长玛丽亚姆·纳瓦兹亦批示，要求警方与地方教育局展开透明、公正且即时的联合调查，必须将所有幕后黑手绳之以法。

事实上，在人口超过2.4亿的巴基斯坦，由于长年缺乏严格的建筑安全法规监管，加上不法商人为了节省成本而经常使用劣质物料或违章扩建，导致房屋及天花板坍塌的惨剧在当地基层社区屡见不鲜。例如去年在南部城市卡拉奇的莱亚里（Lyari）贫民区，就曾发生一栋五层高危楼全面倒塌、活埋27人的惨剧。今次拉合尔补习中心的惨剧，再次为当地的公共基础设施安全敲响了沉重的警钟。