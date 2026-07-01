渡假村泳池派对乐极生悲 25岁男屋顶跳水爆头亡

印度发生一宗乐极生悲命案。古吉拉特邦一群年轻男子日前相约前往渡假村旅游，期间在私人泳池内一边播放强劲音乐、一边载歌载舞狂欢，气氛高涨。不料，其中一名25岁青年一时兴起，竟爬上高处屋顶狂舞，随后以头朝下的姿势一跃而下跳入水中。由于泳池深度不足，该名青年头部重创，当场丧命。最令人唏嘘的是，事发时其身边的朋友对悲剧毫不知情，仍继续对著镜头兴奋地随音乐摇摆高歌，直到发现其尸体漂浮水面才惊觉出事。

警方揭池水仅及胸口 不具备跳水条件

综合当地媒体报道，死者为现年25岁男子米林德（Milind Tackle）。日前他与朋友一行约十人，兴致勃勃地前往古吉拉特邦马尔万（Malvan）旅游度假，并入住当地一间高级渡假村。由于他们入住的房间附设私人专属泳池，众人安顿后随即聚集在泳池内戏水消暑，并大声播放音乐，一边畅泳一边愉快地唱歌跳舞。

根据网络上疯传的惊悚事发影片显示，当时这群朋友正在泳池里，对著镜头疯狂摇摆身体、尽情演唱，现场气氛被推至顶点。此时，情绪高昂的米林德独自站在泳池旁的屋顶上，一边跟著音乐节拍激烈扭动身躯，一边在朋友们的喧闹声中，突然张开双臂一跃而下，由高空直接跳入水中。

米林德跳水发出的巨响曾令现场的音乐歌舞一度短暂中断，众人目光曾稍作停留。然而，由于各人正处于极度兴奋状态，强劲的音乐很快再次响起，几名朋友随即再度投入到愉快的派对气氛中，继续对著拍摄镜头大声唱歌、摇摆身体，完全没有意识到危机已经降临。

狂欢过去片刻，终于有人发现跳入水中的米林德迟迟未有浮出水面呼吸，且身体完全失去动静，只是冰冷地漂浮于水面上。此时各人惊觉大事不妙，现场欢呼声瞬间变成尖叫声。虽然朋友们赶紧合力将他从水中捞起，并紧急送往附近医院进行抢救，可惜由于伤势过于严重，他抵达医院时已被医生宣告证实死亡。

当地警方随后介入调查这宗致命事故。警方发言人指出，涉事渡假村私人泳池的深度其实非常浅，仅仅只达到一名成年男子的胸口位置，根本不具备任何高空跳水的安全条件。

警方初步研判，米林德从高处跳水时由于采取了头部朝下的危险姿势，导致他入水后在毫无缓冲的情况下，头部直接猛烈重击坚硬的池底，造成致命重创而瞬间丧命。警方目前已将案件列作意外死亡处理，米林德的遗体亦已正式交还给家属办理后事。