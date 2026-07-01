摩纳哥邮包炸弹案 乌克兰裔富豪一家三口寓所浴血 妻疑被炸断双脚

被视为欧洲「富豪天堂」的摩纳哥（Monaco）发生恐怖炸弹袭击，一栋顶级豪宅于6月29日晚间惊传剧烈爆炸。根据法国、乌克兰等多国传媒引述消息报道，今次袭击属蓄意暗杀，目标直指现正遭受乌克兰政府制裁的乌克兰裔亿万富商叶尔莫拉耶夫（Vadym Yermolaiev）。爆炸威力惊人，导致叶尔莫拉耶夫与其妻子当场重伤浴血，随行的一名十三岁儿子亦告受伤。疑犯已潜逃往法国，摩纳哥与法国警方目前正展开跨国联合搜捕。

现场血肉模糊 嫌犯涉谋杀徒步跨国逃尼斯

这场打破摩纳哥长期治安神话的袭击，发生于当地时间周一（29日）晚上9时前左右。案发地点位于摩纳哥靠近法国边境的奢华豪宅「太阳宫」（Sun's Palace）。摩纳哥检察官斯蒂芬·蒂博（Stephane Thibault）与国务大臣米尔芒（Christophe Mirmand）证实，这是一宗「蓄意实施」的爆炸案，米尔芒神色凝重直言：「据我所知，这是摩纳哥史上首次发生这类行为。」 摩纳哥亲王阿尔贝二世（Prince Albert）亦随即发表声明，痛斥袭击是「令人发指的恶行」，令国家上下深感震惊。

案发时的闭路电视画面及调查显示，一名神秘男子将一个装有炸弹的背囊邮包，刻意放置在该豪宅大厦入口处。未几，居住在地面层单位的叶尔莫拉耶夫一家三口刚巧抵达，邮包随即发生恐怖大爆炸。

法媒引述目击者描述，爆炸过后现场惨不忍睹，一名女子与一名孩童浑身是血瘫倒在地，该名女子腰部以下受到毁灭性重创，疑似当场失去双脚，送院时情况极度危殆。另一名与其同行、伤势相对较轻的第三名伤者，证实是其13岁的儿子。而叶尔莫拉耶夫本人的伤势在送院抢救后，目前已脱离危险期。这一家三口随即被送往法国尼斯（Nice）的医院接受抢救。此外，爆炸还导致现场另外四名路过民众分别受到极度惊吓及被震碎的玻璃划伤，须送院治理。

由于摩纳哥国土狭小且与法国之间并无设置任何边境检查站，闭路电视发现该名涉嫌企图谋杀的恐怖袭击者，在得手后已立即尾随小路，徒步越过边境逃往法国尼斯的滨海市镇博索莱伊（Beausoleil）方向。摩纳哥当局目前正与法国警方全面对接，部署庞大军警资源缉拿凶徒。

苏联解体靠地产起家 涉克里米亚通俄遭泽连斯基制裁

现年五十多岁的袭击目标叶尔莫拉耶夫，其背景极具争议。外媒《新消息报》指出，他在苏联解体后依靠房地产迅速崛起，成为乌克兰家喻户晓的顶尖富豪之一。然而，他随后涉嫌将商业版图扩展至遭到俄罗斯吞并的克里米亚地区，大举投资葡萄酒与烈酒生产。

因被指控在俄占克里米亚与敌对阵营做生意，叶尔莫拉耶夫于2023年正式遭到乌克兰总统泽连斯基签署法令实施国家级严厉制裁。事实上，他早于2019年便已透过俗称「黄金护照」的渠道获取了塞浦路斯（Cypriot）国籍，并自2021年起举家移居摩纳哥，与大批离开祖国的乌克兰超级富豪一同在当地过著奢华隐世的生活。乌克兰驻巴黎大使馆表明，正密切与法摩两国核实涉案人士的身份与国籍。外界关注，今次袭击案是否与俄乌战争背后的政治恩怨有关。