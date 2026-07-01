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Karma｜家暴男勒死女友弃尸树林 途中心脏病发猝死

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更新时间：00:15 2026-07-01 HKT
发布时间：00:15 2026-07-01 HKT

美国阿拉巴马州发生离奇命案，一对男女陈尸在荒野中，被路过的民众发现。调查发现，女方是被勒死，但男方死于心脏衰竭，检方相信是男方杀人后，在弃尸途中猝死，意外「陪葬」。

综合外媒报道，当局10日中午接获路人举报，指路边有一辆未熄火的弃车，驾驶座车门敞开，地面上还有一道清晰的拖痕。沿着拖痕进入灌木丛，发现两名死者并排倒在泥地上，途人起初还以为是2具人偶。

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钱伯斯县警长尼尔森（Jeff Nelson）表示，女死者确认是47岁的福尔兹（Jessica Folds），验尸结果显示她死于窒息性勒毙，遗体被发现时双手高举过头。身旁的44岁男友罗宾斯（Daniel Robbins）则呈现蜷缩姿势倒地，死于心脏衰竭。

检察官塞格雷斯特（Mike Segrest）指出，罗宾斯在家暴冲突中勒死福尔兹，隔天将尸体载到郊外，打算弃置树林，但在拖行期间猝死，「他在弃尸的时候心脏病发离世的，两人的遗体就这样一起被发现」。

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罗宾斯前妻透露，他的心脏本来就不好 。福尔兹有3名成年儿子，妻夫于去年2月离世，暂时未知她与罗宾斯交往多久。警方也正在调查罗宾斯杀人的动机。

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