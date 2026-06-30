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阿富汗唯一太空人67岁逝世 原空军飞行员被苏联选中

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更新时间：22:45 2026-06-30 HKT
发布时间：22:45 2026-06-30 HKT

阿富汗唯一的太空人阿卜杜勒·阿哈德·莫曼德（Abdul Ahad Momand ）因患上癌症，6月21日在德国去世，享年67岁。他曾在1988年苏阿战争尾声之际，乘搭苏联太空船飞往和平号太空站。

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莫曼德的家人在社交媒体上写道，「他的太空飞行将阿富汗的名字铭刻在全球太空探索的领域，并成为他同胞们世代引以为傲和受到鼓舞的泉源。」苏阿战争结束后，阿富汗爆发内战，莫曼德于1992年逃往德国，住在斯图加特至今。

TM-6号太空船任务标志印有阿富汗国旗。 Wiki
TM-6号太空船任务标志印有阿富汗国旗。 Wiki

1988年，苏联一项太空计划旨在将盟国代表送入轨道，当时阿富汗处于苏联的控制之下，29岁的阿富汗空军飞行员莫曼德被选中，与另外两名苏联太空人——指令长利亚霍夫和医生瓦列里·波利亚科夫，一起从哈萨克乘搭联盟TM-6号太空船升空。

太空飞行期间，莫曼德进行了多项实验，并使用精密相机从太空拍摄阿富汗，以确定哪些地区适宜耕种或富含矿产。

和平号太空站。 Wiki
和平号太空站。 Wiki

2017年，莫曼德接受俄罗斯官媒卫星通讯社访问时说：「从和平号舷窗看到的地球景象，给我带来了无与伦比的享受。」

太空飞行之际，莫曼德的国家正在与苏联交战。他在太空与阿富汗时任总统纳吉布拉通电话时发出和平呼吁：「握住邻国的手，放下武器，让我们通过对话解决问题。」

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