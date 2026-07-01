联邦学贷｜300万人62岁仍未还清学贷 美国梦变退休梦魇

美国政府联邦学贷改革7月1日生效，将调整还款计划，并为硕博士生及家长贷款设立了新的终身上限。据《华尔街日报》报道，越来越多美国人年过60仍未还清学贷，当初被视为取得学历、提高收入的投资，如今却反而成为长者无法退休的理由。

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示威者聚集在华盛顿最高法院外，争取减免学生贷款。美联社

接受访问的麦考利夫（McAuliffe）夫妇，丈夫在健康保险公司担任工程师，妻子则是护士。他们已年过六旬，却未敢计划退休，因为当年为读研究所借下约11.4万美元（约90万港元）学贷，本应不是没能力还钱，但如今债务却膨胀至50万美元（约392万港元）。

丈夫坦言：「我后悔上大学」。除了不敢退休，他们还担心面临社会福利、退税困难，以及工资遭扣押的风险。

报道指出，这对夫妇按时还款多年，直到买楼生小孩后，因不堪家庭财务压力，改采每月较低还款额的方案，结果还款期拖长，利息导致债务愈滚愈大。7月学贷改革后，他们每月将要偿还3000美元（2.35万港元）的学贷，金额是疫情前的3倍。

长者欠款额是年轻人3倍多

美国教育部数据显示，目前有超过300万名62岁以上长者仍尚未还清联邦学贷，远高于2018年的180万人。24岁以下借款人平均欠款1.38万美元（近11万港元），婴儿潮世代却平均欠款约4.5万美元（约35万港元），是年轻人的3倍多。

许多人当初为了读研究所而借钱，也有人是为子女申请「家长助学贷款」（Parent Plus Loan），这种贷款利率通常较高，还款方案也较少。即使借款人按时缴款，若月付额低于新增的利息，等于没还钱还蚀息，欠款余额一路增加。