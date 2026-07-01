Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

联邦学贷｜300万人62岁仍未还清学贷 美国梦变退休梦魇

即时国际
更新时间：00:03 2026-07-01 HKT
发布时间：00:03 2026-07-01 HKT

美国政府联邦学贷改革7月1日生效，将调整还款计划，并为硕博士生及家长贷款设立了新的终身上限。据《华尔街日报》报道，越来越多美国人年过60仍未还清学贷，当初被视为取得学历、提高收入的投资，如今却反而成为长者无法退休的理由。

相关新闻：4000万人希望落空｜美最高法院裁定：拜登学贷减免计划无效

示威者聚集在华盛顿最高法院外，争取减免学生贷款。美联社
示威者聚集在华盛顿最高法院外，争取减免学生贷款。美联社

接受访问的麦考利夫（McAuliffe）夫妇，丈夫在健康保险公司担任工程师，妻子则是护士。他们已年过六旬，却未敢计划退休，因为当年为读研究所借下约11.4万美元（约90万港元）学贷，本应不是没能力还钱，但如今债务却膨胀至50万美元（约392万港元）。

丈夫坦言：「我后悔上大学」。除了不敢退休，他们还担心面临社会福利、退税困难，以及工资遭扣押的风险。

报道指出，这对夫妇按时还款多年，直到买楼生小孩后，因不堪家庭财务压力，改采每月较低还款额的方案，结果还款期拖长，利息导致债务愈滚愈大。7月学贷改革后，他们每月将要偿还3000美元（2.35万港元）的学贷，金额是疫情前的3倍。

长者欠款额是年轻人3倍多

美国教育部数据显示，目前有超过300万名62岁以上长者仍尚未还清联邦学贷，远高于2018年的180万人。24岁以下借款人平均欠款1.38万美元（近11万港元），婴儿潮世代却平均欠款约4.5万美元（约35万港元），是年轻人的3倍多。

许多人当初为了读研究所而借钱，也有人是为子女申请「家长助学贷款」（Parent Plus Loan），这种贷款利率通常较高，还款方案也较少。即使借款人按时缴款，若月付额低于新增的利息，等于没还钱还蚀息，欠款余额一路增加。

最Hit
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
14小时前
长者七一优惠！8大交通/餐饮/景点 长者咭、乐悠咭折扣 自助餐半价、蛋挞71折、$18下午茶餐
长者七一优惠！8大交通/餐饮/景点 长者咭、乐悠咭折扣 自助餐半价、蛋挞71折、$18下午茶餐
生活百科
7小时前
六合彩｜头奖$3900万今晚搅珠 即睇近期30期最幸运号码
六合彩｜头奖$3900万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
3小时前
WhatsApp重大私隐更新｜新增「用户名」无电话号码都可对话！即睇2步预先登记抢名教学
WhatsApp重大私隐更新｜新增「用户名」无电话号码都可对话！即睇4步预先登记抢名教学
生活百科
12小时前
郭文贵被判囚30年，没收近9亿美元。
逃亡富商郭文贵借反共诈骗逾千人 美国法院重判监30年没收近9亿美元
即时中国
6小时前
深圳爆发极高传染性疥疮 一家五口集体中招 潜伏期约4至8星期 医生教3招彻底消毒方法
深圳爆发极高传染性疥疮 一家五口集体中招 潜伏期约4至8星期 医生教3招彻底消毒方法
医生教室
8小时前
非份之罪剧透1至5集｜吴启华贝安琪陈炜以真实案件展人性丑陋 附剧情/演员阵容懒人包
非份之罪剧透1至5集｜吴启华贝安琪陈炜以真实案件展人性丑陋 附剧情/演员阵容懒人包
影视圈
4小时前
半小时痛失50万！新型「真人+AI」洗脑骗局杀到 化身「假HKTVmall」陷阱 网民震惊：唔敢话唔中招｜Juicy叮
半小时痛失50万！新型「真人+AI」洗脑骗局杀到 化身「假HKTVmall」陷阱 网民震惊：唔敢话唔中招｜Juicy叮
时事热话
10小时前
蔡一凤败诉需付讼费。资料图片
蔡一凤入禀追赵薇前夫黄有龙1亿中介费 高院裁定败诉需付讼费
社会
10小时前
必抢$88任食片皮鸭+点心放题！180分钟叹即制小菜招牌点心 再送原只鲍鱼佛跳墙灌汤饺
必抢$88任食片皮鸭+点心放题！180分钟叹即制小菜招牌点心 再送原只鲍鱼佛跳墙灌汤饺
饮食
7小时前