英国公布国防开支预算 未来4年破记录3.1万亿港元用于军队现代化

即将下台的英国首相施纪贤宣布，未来4年将投入近3,000亿英镑（约3.1万亿港元）国防开支，用于军队现代化，以应对日益严峻的威胁。



另外，期待已久的十年「国防投资计划」（DIP）终于正式公布。根据计划，到2030年将额外增加150亿英镑（约1560亿港元）的国防开支，包括增加对无人机和自主系统的投入，以应付现代化战争。

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前国防部长贺理安去年视察MBDA「风暴阴影」导弹工厂。 路透社

为以应对来自俄罗斯等国日益增长的侵略以及美国日益不可靠的威胁，工党政府内部就英国现代化作战能力所需的资源争论了好几个月。本月初，国防部长贺理安（John Healey）因对国防投资计划不满而辞职，他公开批评施纪贤与财政部「未能提供足够的国防预算」，无法满足当前升高的国安威胁。

以下节录 英国国防投资计划重点项目：