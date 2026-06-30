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英国公布国防开支预算 未来4年破记录3.1万亿港元用于军队现代化

即时国际
更新时间：20:15 2026-06-30 HKT
发布时间：20:15 2026-06-30 HKT

即将下台的英国首相施纪贤宣布，未来4年将投入近3,000亿英镑（约3.1万亿港元）国防开支，用于军队现代化，以应对日益严峻的威胁。

另外，期待已久的十年「国防投资计划」（DIP）终于正式公布。根据计划，到2030年将额外增加150亿英镑（约1560亿港元）的国防开支，包括增加对无人机和自主系统的投入，以应付现代化战争。

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前国防部长贺理安去年视察MBDA「风暴阴影」导弹工厂。 路透社
前国防部长贺理安去年视察MBDA「风暴阴影」导弹工厂。 路透社

为以应对来自俄罗斯等国日益增长的侵略以及美国日益不可靠的威胁，工党政府内部就英国现代化作战能力所需的资源争论了好几个月。本月初，国防部长贺理安（John Healey）因对国防投资计划不满而辞职，他公开批评施纪贤与财政部「未能提供足够的国防预算」，无法满足当前升高的国安威胁。

以下节录英国国防投资计划重点项目：

  • 逾80亿英镑将用于全球作战空中计划，与日本和意大利合作研发新式隐形战机；
  • 超过630亿英镑用于加强英国的核威慑力量，包括资助潜艇、新型核弹头和12架F-35A战机；
  • 260亿英镑用于「皇家橡树计划」，旨在升级多个英国海军基地；
  • 超过50亿英镑用于无人机转型，其中6.5亿英镑用于无人机和无人地面车辆等系统；
  • 近20亿英镑用于透过新的数位目标网络框架整合武装部队，以达到更快地摧毁已识别的目标；
  • 7.9亿英镑用于加强英国本土和海外基地的防御，并建设新的国防作战中心、扩建反无人机系统、投资定向能武器以及升级 45型驱逐舰的导弹；
  • 110亿英镑用于增加武器储备，包括远程打击武器、巡航导弹等。国防部表示，2030年将至少新建6座能源工厂；
  • 9亿英镑用于提高效率和改革采购，其中包括5亿英镑用于提高人工智能和劳动力转型生产力，以及4亿英镑用于建立多边防御机制；
  • 1亿英镑用于首相的快速人工智能交付工作小组，另有1.15亿英镑用于提高英国应对人工智能威胁的防御能力。
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