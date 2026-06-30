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Save Lily印度版｜孕妇不敢剖腹YouTube自学在家分娩　失血过多亡

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更新时间：18:35 2026-06-30 HKT
发布时间：18:35 2026-06-30 HKT

印度泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）蒂鲁普区（Tiruppur）一名32岁孕妇，第一胎剖腹产留下阴影，第二胎竟与丈夫看YouTube自学在家分娩，结果分娩当天产妇失血过多，送院抢救不治，她的丈夫被指有过失杀人之嫌。

综合印度媒体报道，32岁印度女子萨西卡拉（Sasikala）与丈夫科兰泰萨米（Kolanthaisamy）居住在蒂鲁普区的一个小村庄。调查人员透露，萨西卡拉当年生第一胎时剖腹产，术后的疼痛与不适令她留下阴影，自此对西医产生强烈的排斥与厌恶感。

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因此，她怀上第二胎后，为免再次被推进手术室挨刀，竟与家人铤而走险，企图靠YouTube影片自学居家生产。分娩当天，萨西卡拉在家中尝试自然分娩，虽然顺利诞下一名婴儿，但孕妇严重失血，尽管随即被送往医院抢救，最终仍不治身亡。

警方调查发现，这对夫妻为了逃避医院，怀孕期间刻意避开所有产检与政府监测。警方已对此展开调查，并依过失杀人罪名对科兰泰萨米立案，同时严查当时是否有未经授权的黑市医生或助产士在场协助接生。

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