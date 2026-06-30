针对Shein、Temu及AliExpress等中国企业在内的电商平台加征费用并禁止广告宣传，法国参议院29日正式通过反「快时尚」法案。法案内容较原草案大幅「缩水」，本土品牌获豁免引发争议，加上广告禁令正面临欧盟委员会的合法性审查，实际执行成效仍存在重大变数。

针对中国电商的征费将随时间递增

法新社报道，法案旨在规管超快时尚对环境的影响。贸易部长帕潘（Serge Papin）点名Shein、Temu和AliExpress为主要目标，强调法案将针对带动超快时尚浪潮的企业。

法国通过反快时尚法案拟禁广告，针对Shein等中国电商征费。美联社

法案核心包括对大规模生产的纺织品征收单件费用，费用随时间递增，到2030年每件最高可达20欧元（约178港元），上限为产品税前价格的一半，部分罚款用于回收与再利用基础设施；并禁止为超快时尚品牌进行任何形式的广告宣传，包括社交媒体网红推广。

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本地品牌获豁免征费 计划成效成疑

然而，法案未将Zara、H&M及Kiabi等欧洲和法国品牌纳入规管范围，引发批评。绿党议员福尼尔（Charles Fournier）指出，原草案已被「大幅缩减」。组织联盟「停止快时尚」（Stop Fast Fashion）亦形容现行版本「大大减弱」。提出法案的议员维奥兰（Anne-Cecile Violland）为此辩护，强调这是「严厉打击Shein」的第一步。

电商年会上的中国快时尚电商Shein。 新华社

禁广告或不合规 能否执行仍存变数

至于禁止广告的条文，欧盟委员会质疑其是否符合欧盟法律。若最终裁定不合规，法国将无法强制执行这项具阻吓力的措施，令法案成效蒙上阴影。