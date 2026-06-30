世界杯2026｜海牙摩洛哥人庆祝晋级16强变暴乱 十多人被捕

世界杯32强上演强强对垒，摩洛哥凭互射12码，以4:3淘汰荷兰晋级16强。在摩洛哥人聚居的荷兰海牙，气氛一片欢腾，但后来庆祝活动演变成冲突和混乱，据报有十多人被暴力逮捕。

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法新社报道，在海牙斯希尔德斯韦克区（Schilderswijk），有球迷披着摩洛哥国旗在街头载歌载舞，欢呼雀跃，汽车喇叭齐鸣，还放鞭炮。数百名球迷聚集在该区一个十字路口，他们踢着球，与过往车辆上的乘客疯狂庆祝，有时甚至跳上汽车。

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海牙媒体070online报道，当一大群球迷试图前往被称为「海牙橙街」的Marktweg时，气氛急转直下，警方阻止了这群人，遭到烟火、玻璃瓶、足球和其他物品的攻击。骑警也遭到一群暴徒的攻击。警方多次呼吁在场人员离开，但仍有新的人群从周边街道返回。

为恢复公共秩序，警方部署了机动部队、警犬和水砲车驱散人群。

法新社记者目睹了大约十几人被捕。警察用警棍击打几名年轻男子的腿，将他们按倒在地，然后戴上手铐，押上警车带走。