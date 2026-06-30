爱泼斯坦案︱调查未明股神巴菲特暂缓对盖茨基金会捐款 20年来首次

爱泼斯坦案的余波继续发酵。《华尔街日报》周一（29日）引述消息人士透露，美国「股神」巴菲特（Warren Buffett）已暂缓对盖茨基金会的捐款，为20年来首次；他正等待有关已故淫媒富豪爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）与该基金会往来关系的审查结果。

相关新闻：美股神巴菲特再捐身家 赠470亿巴郡股票行善

捐款是「终身」承诺

消息人士透露，巴菲特对盖茨基金会捐款的决定将推迟到今年晚些时候，可能会延至他发布感恩节信函时。巴菲特通常会在每年6月或7月初捐赠价值数十亿美元的巴郡（Berkshire Hathaway）股份，这亦是他「终身」承诺的一部分。

现年95岁的巴菲特今年3月底接受《CNBC》专访时直言，盖茨与爱泼斯坦的来往曝光后，便没有和这位好友交谈。他认为与对方曾共度美好时光，「但在事情（爱泼斯坦案）澄清之前……我只是觉得多谈没什么意义」。

他又指出，自己记忆力已经衰退，不希望上庭作证，并「试著记住基金会20年或30年来所做的一切事情」。

被问及会否继续捐款给盖茨基金会，巴菲特表示会静观其变，目前尚未作出决定。虽然他不认为盖茨「与那些女孩或岛屿」的事情有任何关系，但坦言正在了解一些以前不知道的事。

事实上，自2006年以来，巴菲特已向盖茨基金会捐赠了超过430亿美元（约3,354亿港元）。

批爱泼斯坦「史上最强骗子」

巴菲特此前批评爱泼斯坦是「史上最强的骗子」，同时庆幸盖茨没有邀请他。巴菲特表示：「我与那件事没有任何关系，除了我把钱投进去之外。」

相关新闻：爱泼斯坦案︱盖茨国会作证 承认或曾与受害者同场

微软（Microsoft）创办人比尔·盖茨（Bill Gates）与爱泼斯坦的往来，令其基金会深陷争议。美国司法部在1月公布的电子邮件显示，爱泼斯坦与盖茨基金会员工存在通讯纪录。

基金会行政总裁苏兹曼（Mark Suzman）已委托外部审查，了解基金会过去与爱泼斯坦的接触，预计结果将于今年夏季出炉。