欧洲热浪｜英国迎最热6月 伦敦气候论坛竟因「会场太热」被迫取消

英国伦敦近日遭热浪笼罩，适逢「伦敦气候行动周」（London Climate Action Week，LCAW）6月20至28日举行，却恰逢热浪笼罩欧洲，一场原本要讨论「极端高温影响」的活动，因会场温度过高、恐影响公共健康，临时宣布取消，事件讽刺引发外界关注。



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2026年，英国录得有史以来最热的6月。 路透社

据路透社报道，伦敦气温在「气候行动周」进行到一半时飙升，与会代表在酷热天气中，奔走各个会场。其中一场活动原定于伦敦政治经济学院（London School of Economics）的近百年历史建筑内举行。

和英国许多老旧建筑一样，该场地没有安装冷气，仅靠自然通风与电风扇降温。主办单位表示，由于现场温度过高，考虑到公共健康风险，最后决定取消活动。



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伦敦工人在酷热天气下工作。 美联社

主办单位表示，今年伦敦气候行动周吸引来自政府、企业、金融界与公民社会等超过7.5万人参与，活动多达1300场，讨论如何加速推动气候行动。

活动期间，英国迎来有纪录以来最热的6月。英国气象局（Met Office）指出，英格兰南部周三测得35.8°C，路透气候监测（Reuters Climate Monitor）也显示，伦敦当时气温32°C，比1961年至1990年间6月正常高温高出12.3°C。