医疗过失｜印度医生用错喷鼻剂滴眼　感冒男婴双目永久失明　

近日，印度中央邦萨加尔县发生一宗严重医疗过失，一名仅19个月大的男婴因感冒及眼睛红肿求医，值班男医生竟将喷鼻剂当成眼药水滴入其双眼，导致男婴双眼永久失明，父亲悲痛欲绝已向警方报案。

据印度媒体报道，事发于5月29日，男婴父亲发现19个月大的儿子维奈（Vinay）出现感冒症状及眼睛红肿，便带他前往班达公立医院求诊。当时的值班医生维尔马（Himanshu Verma）检查后，竟然直接将用来缓解鼻塞的喷鼻剂滴入男婴眼睛，随后还给了其他药物。

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男婴病情在短短几小时内急剧恶化，家人紧急将他转诊至萨加尔地区医院，之后再转往全印度医学科学研究所（AIIMS）接受治疗。但诊断结果令人崩溃，医生宣告男婴双眼已永久失明，与最初的错误治疗有直接关联。

男婴父亲愤怒向警方报案，痛诉「我儿子的生活被毁了，因为咳嗽、感冒和眼睛发红被送往医院。现在他永远都看不见了。」

卫生官员已成立专案调查委员会，将对涉案医护人员展开彻查，并采取法律行动。