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尼日利亚校园遭袭击酿3死　枪手考场掳走多名学生　

即时国际
更新时间：15:15 2026-06-30 HKT
发布时间：15:15 2026-06-30 HKT

29日，尼日利亚博尔诺州（Borno）发生严重校园袭击事件，枪手闯入拉萨日间中学（Lassa Day Secondary School）考场，开枪射击并掳走多名学生，造成至少3人死亡，包括2名教师及1名学生。

据当地传媒及国际特赦组织尼日利亚分会报道，事发时校内正在举行考试，一群15岁至18岁学生聚集校园，未料一群武装分子突然闯入并掳走多名学生，现场一度陷入混乱。社交平台影片显示，学生在枪声中惊慌失措逃出学校保命，有人爬窗、有人冲向校门。

警方发言人达索（Nahum Daso）告诉美联社，攻击发生数小时后，已救出约10名受害者，但他未详细说明伤亡情况。目前尚无任何组织承认责任。

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尼日利亚分会发声明指出，学校应是安全场所，没有任何孩子应被迫在受教育与保住性命之间做选择，并呼吁尼日利亚政府加强保护儿童生命，避免教育体系继续受到北部武装团体威胁。

6月稍早，尼日利亚军方才从恩戈谢镇（Ngoshe）救出300多名遭极端伊斯兰恐怖组织博科圣地绑架的人。恩戈谢距离29日发生绑架案的拉萨约114公里。5月，尼日利亚政府亦表示，与美国的联合行动已击毙175名逊尼派极端伊斯兰武装ISWAP武装分子。

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