日本熊出没 | 栃木县7旬农民遭熊袭受伤 秋田新干线列车撞熊急煞停

日本持续有野熊出没袭人，栃木县那须盐原市1名73岁农民周二（30日）清晨在住处旁的田地遭熊只袭击受伤，附近的市立盐原中小学已紧急叫停体育课的户外活动。另外，秋田新干线从秋田站开往东京的一班列车，当天清早惊传在秋田市内撞上熊只，所幸列车在紧急煞车的状况下，没有乘客或乘务员受伤。被撞的野熊则下落不明。

那须盐原市熊袭人事故于清晨5时15分许发生，老翁遭遇熊袭后向当地居民求助，住户见状连忙拨打119报案，消防队将其送院后发现他头部、脸部、腹部、右手受伤，所幸没有生命危险，这也是栃木县今年首宗熊只伤人案。

秋田新干线小町10号列车在秋田市内撞上熊只。X@Trainlike_Iwa

日本持续有野熊出没伤人。美联社

栃木县今年首宗熊只伤人 附近学校急停户外活动

那须盐原市教育委员会表示，事发地点附近就是盐原中小学，校方随即通知家长尽量接送子女上学及下课，警方和猎人协会正在加强巡逻，并呼吁民众小心。

秋田新干线同日亦有列车撞到熊只，一班由秋田站开往东京站的列车，在早上7时30分许在秋田市内撞上熊只，列车要紧急煞车。

遭秋田列车撞击 野熊下落不明

涉事的秋田新干线小町10号列车，从秋田市JR奥羽线和田站开往同县大仙市羽后境车站时撞到1头野熊，列车在羽后境站停靠进行检查后，确认车辆没有异常，于早上8时许恢复行驶。

JR东日本秋田分社表示，列车司机当时看到路轨上有熊只，虽然紧急煞车，仍来不及停下，所幸车上大约200名乘客和乘务员都平安无事，至于野熊被撞击后下落不明。