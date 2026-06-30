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俄乌战争｜俄退役士兵要见普京 威胁「砲口对准克宫」判监11日

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更新时间：15:00 2026-06-30 HKT
发布时间：15:00 2026-06-30 HKT

俄罗斯退役军人兼军事博客卢宁（Alexander Lunin），不满俄军内部乱象，上周发布影片公开要求与俄罗斯总统普京会面，并警告若遭拒绝，军队「恐将武器转向克里姆林宫」。影片引发广泛关注，卢宁被极速起诉「展示极端主义符号」罪名并已判刑。

「许多士兵遭虐待」

2022年莫斯科对乌克兰发动特别军事行动后，39岁的卢宁自愿前往乌克兰，曾在前线服役过一段时间，后来返回俄罗斯，并住在西部沃罗涅日（Voronezh）地区。根据《Meduza》与《Mediazona》等媒体报导，他曾服役于俄军第150摩托化步兵师，并在战场上负伤。

上周他在Instagram发布影片，要求与普京会面。他在其中一段影片中，声称许多士兵因拒绝执行「毫无意义、自杀式的命令」而遭受酷刑和虐待，扬言「如果我不尽快去克里姆林宫当面与你对话，军队就会把枪口对准克里姆林宫」。影片获得了数百万次观看。

目前，俄罗斯国内对俄乌战争实施广泛的战时审查制度，以压制针对政府和军事领导层的批评声音，公开直接批评普京的情况几乎闻所未闻。

克里姆林宫周五表示，尚未看到该影片，但认为其「措辞奇怪」。

沃罗涅日地区一间地方法院周六对卢宁作出裁决，周一在其网站上公布，卢宁因展示「极端主义」符号的行政违法行为被判有罪，但未提及具体内容或刑期细节。这项罪名一般判监数天，卢宁在Telegram透露自己被判监11天。

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