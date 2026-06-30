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多伦多同志游行逾两万人狂欢 加国总理卡尼首出席扮遭水枪射伤

即时国际
更新时间：15:30 2026-06-30 HKT
发布时间：15:30 2026-06-30 HKT

加拿大是全球对 LGBTQ+ 群体最友善、权益保障最完善的国家之一。6月28日，该国规模最大的年度 LGBTQ+ 庆典「多伦多同志大游行」（Pride Toronto）盛大举行，据报当天有超过2.5万人参加游行，多伦多市中心化身成一片彩虹海洋；加拿大总理卡尼（Mark Carney）亦首度以总理身份出席。

为全球第2大同志活动

卡尼途中还怂恿手持水枪的参与者朝他喷水，他全身湿透后佯装受伤后退，过程逸趣横生。游行中，有义工举起标语，悼念2016年美国佛罗里达州Pulse同志夜店枪击案的49名遇难者。

警方表示，游行于下午2时正式展开，市中心道路封闭至晚上8时。

作为加拿大最大同志节，亦是全球第二大同志活动，今年主题为「We Won’t Stop」。主办方「Pride Toronto」执行总监Kojo Modeste表示，主题象征社群持续的抗争与胜利。尽管近年因企业撤资导致资金短缺，主办方仍强调同志节的使命是推动持久改变，展现坚韧精神。

据估计，约有300万人参与Pride Toronto为期一个月的庆祝活动。

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