英格兰驻院医生接受加薪方案 结束历时3年工潮

英格兰驻院医生与政府之间历时3年的薪酬争议终告一段落，英国医学会（BMA）公布公投结果，53%合资格会员投票支持接受政府提出的薪酬及培训改革方案。随着方案获通过，连串工业行动正式结束。

今次投票率为57%，共有3万2932名医生参与。根据协议内容，驻院医生今年将获3.5%加薪，并追溯至今年4月1日起生效。政府表示，连同整体安排，平均实际加幅为4.9%；至明年4月，平均加幅将提升至6.6%，其后再作检讨。

英格兰驻院医生过3年发动多轮罢工，争取加薪。路透社

英格兰驻院医生在过去3年发动15轮罢工。路透社

这项协议意味医护人员的薪资平均将比4年前高出超过35%。路透社

平均加幅将达6.6%

这项协议意味医护人员的薪资平均将比4年前高出超过35%。

薪酬调整后，起薪点将超过4万英镑（41.3万港元），最资深级别基本年薪可达7.65万英镑（约79万港元），另可因轮班及额外工时获得津贴。

新增4500专科培训名额

除薪酬安排外，政府承诺新增4500个专科培训名额，并为医生支付专业考试费用，以改善晋升前景及减轻个人财政负担。

英国医学会驻院医生委员会表示，协议有助改善待遇及稳定人手，形容最终达成对医生及病人均有利的方案。

数千名驻院医生原定于6月15日发起为期4天的罢工，这将是自2023年以来的第16轮罢工。

过去3年发动15轮罢工

而在过去3年15轮罢工期间，英格兰有数以十万计医疗预约取消，候诊时间进一步延长。驻院医生占英格兰医生总数近一半，涵盖急症室、内外科及社区医疗等前线服务，其工业行动对医疗系统运作构成显著影响。

分析认为，今次达成协议与多重因素有关。首先，持续罢工对公共医疗服务及社会观感构成压力，若问题迟迟未解，政治成本或进一步扩大。其次，近年医生外流问题备受关注，改善薪酬及培训机会被视为挽留人手的重要措施。

此外，今次3.5%加薪属独立薪酬审查机构建议水平，加幅分阶段实施，对公共财政冲击相对可控，亦为政府提供政策理据。

