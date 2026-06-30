纽约空中惊魂 | 捷蓝客机甘迺迪机场撞无人机 幸无人伤亡

美国捷蓝（JetBlue）航空公司一架客机纽约甘迺迪国际机场降落时，与一架无人机相撞。所幸班机最终安全降落，无人受伤。联邦航空局将对此事展开调查。

事发于周一上午7时15分左右，涉事客机机型为空中巴士A321，从拉斯维加斯飞往纽约，撞上无人机时的飞行高度约914米。

涉事客机平安著陆。路透社

捷蓝航空表示，涉事航班已安全落地且乘客平安下机。路透社

事发高度不足千米

机师向航空管制员通报，飞机转向时和无人机相撞，撞击处位于驾驶舱正上方。航班追踪网站Flightradar24的数据显示，飞机在事发一刻，距离纽约甘迺迪机场约16至19公里。

捷蓝航空表示，这架航班已安全落地且乘客平安下机，经过检查后并未在机身上发现任何损伤或碰撞痕迹，联邦航空管理（FAA）正对此展开调查。

FAA介入调查

值得注意的是，这已是纽约都会区数日内第二宗类似事件。据美国媒体报道，联合航空一架客机日前在降落纽瓦克自由国际机场期间，也曾遭遇无人机接近，引发飞行安全疑虑。

随著2026年世界杯足球赛在美国、加拿大及墨西哥举行，其中纽约及新泽西地区更将承办包括决赛在内的重要赛事，当地航空及安全单位已全面提高警戒。

近期查扣逾500无人机

美国联邦调查局（FBI）表示，自本月世界杯开赛以来，FBI与联邦执法机关已在全美11座主办城市的禁飞区内查扣超过500架违规飞行的无人机。

FAA重申，无人机依法不得在机场周边飞行，因飞行员在高速飞行过程中，很难即时发现并闪避体积小的无人机，一旦发生碰撞，恐对飞航安全造成重大威胁。

FAA统计显示，每个月平均都会接获超过100宗发生于机场周边的无人机目击通报。主管机关警告，未经授权操作无人机闯入限制空域者，除了可能面临高额罚款，也可能遭到刑事起诉甚至判处监禁。

